Siempre junto a la gente humilde

Oscar Salabarria Martínez

Miércoles, 31 Diciembre 2025 13:50

«Esta es de las cosas buenas que nos dejó la lluvia», dijeron más de una vez la secretaria y la gobernadora villaclareñas, Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sanchez Armas, al llegar bien temprano este 31 de diciembre a la Panadería de Sitiecito, en el municipio villaclareño Sagua la Grande. 

El cambio total de esta unidad tuvo lugar prácticamente en unos pocos días tras el paso del temporal a inicios del último mes del año. 

Hoy la Unidad Empresarial de Base "La Esperanza", además de pan, es capaz de conformar producciones alternativas, frituras, croquetas, galletas, boniatillo, y todo ello destinado a los pobladores de la zona.

También durante esta jornada se volvió a llenar la sala de la casa de Dominga Nieblas Sánchez. «Concha, aquí estamos para seguir tomando acuerdos, ya usted tiene su nuevo colchón y vamos a seguir reparando su casita», aseguró la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara Susely Morfa González. 

Acompañadas por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la Villa del Undoso, la secretaria y la gobernadora, también recorrieron el central "Héctor Rodríguez" y allí apreciaron el trabajo de hombres y mujeres que no descansan ni un solo segundo con el propósito de dejar lista cada máquina para la arrancada definitiva de la contienda azucarera.

Al filo del mediodía, las máximas autoridades villaclareñas, se reunieron con moradores de Larrondo en el municipio de Cifuentes y compartieron con la gente humilde y patriota que tanto hacen por Cuba desde nuestros campos. 

«Aquí vamos a seguir cambiando el entorno, el parque infantil, la bodega, la escuela... Pronto regresamos», aseguraron.