Sesionó Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido en Villa Clara

Tomado de Vanguardia

Miércoles, 21 Enero 2026 20:08

Con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el miembro del Buró Político y secretario de Organización Roberto Morales Ojeda, sesionó este miércoles el Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido en Villa Clara.

Como en los anteriores, desde la base y enfocados en las prioridades, la militancia define conceptos y métodos de trabajo para el 2026.

La dirección del Partido en la provincia presentó su estrategia para enfrentar el 2026, año complejo por la situación económica que vive la nación, agravada por la política agresiva del gobierno de EE.UU.

El mandatario calificó este como un buen ejercicio de planificación.

Además, los principales cuadros del territorio presentaron propuestas sobre cómo aumentar la producción de alimentos, lograr nuevos rublos exportables y mejorar los existentes, motivar la autonomía de los municipios, cambiar formas de gestión para una mayor eficiencia, entre otras.