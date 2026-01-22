Sesionó Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido en Villa Clara

Como en los anteriores, desde la base y enfocados en las prioridades, la militancia define conceptos y métodos de trabajo para el 2026.

La dirección del Partido en la provincia presentó su estrategia para enfrentar el 2026, año complejo por la situación económica que vive la nación, agravada por la política agresiva del gobierno de EE.UU.

El mandatario calificó este como un buen ejercicio de planificación.

Además, los principales cuadros del territorio presentaron propuestas sobre cómo aumentar la producción de alimentos, lograr nuevos rublos exportables y mejorar los existentes, motivar la autonomía de los municipios, cambiar formas de gestión para una mayor eficiencia, entre otras.