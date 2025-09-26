Sesionó Consejo Provincial del Poder Popular en Villa Clara

Otro de los emotivos instantes del Consejo de Gobierno lo constituyó la entrega de la Condición Personalidad Distinguida al eminente doctor villaclareño Orlando Álvarez Núñez, quien con pasión, disciplina, profesionalidad y humanismo ha dedicado su vida a la obra de la Salud Pública y al Poder Popular.

El también especialista en Medicina General Integral y Neumología, cumplió misiones internacionalistas en Zambia y Honduras. Se desempeñó como director de Hospital, del SIUM, jefe de servicio de Neumología, subdirector de logística provincial, director municipal de Salud en Remedios y director provincial de Ópticas y Farmacias.

«Enaltecer la obra de Villa Clara, es enaltecer la obra de la obra de la Revolución», significó Yaritza Moya Caballero, secretaria del Consejo Provincial del Poder Popular, a la vez que el reconocido galeno recibía el agasajo de manos de las máximas autoridades en esta central geografía.

La evaluación de los resultados del Ejercicio Nacional de autocontrol en el territorio, el estado de atención a los planteamientos de los electores y la presentación y aprobación del Anteproyecto del Plan de Economía y el Presupuesto para el año 2026, constituyeron temas ampliamente debatidos por los presidentes, vicepresidentes e intendentes de los 13 municipios de la provincia.

El territorio cuenta con 243 Proyectos de Desarrollo Local (PDL) aprobados, que incentivan la generación de nuevos empleos y donde predomina la participación de los jóvenes. Los principales impactos se logran en la producción de alimentos para el incremento de viandas, hortalizas y granos, así como la creación de mini industrias para el envasado de productos afines. Además, al cierre del mes de julio Villa Clara contaba con 572 nuevos sujetos económicos aprobados.

Otro de los acuerdos estuvo relacionado con el seguimiento a la zafra azucarera y la recuperación cañera. El plan de siembra se ha cumplido en un 51%, siendo las empresas más adelantadas "Heriberto Duquesne", "Carlos Baliño" y "Héctor Rodríguez".