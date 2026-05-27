Sesiona taller sobre cocina de aprovechamiento en Villa Clara

En el marco de la jornada “Del 5 al 5 por el 5”, en saludo al Día Mundial del Medio Ambiente, se desarrolló el taller “La cocina de aprovechamiento en el bar”, una exitosa propuesta formativa que busca transformar los hábitos en el sector turístico villaclareño.

La cita tuvo lugar en el restaurante La Bodeguita del Medio y reunió a chefs, cocineros, directivos y al colectivo de profesores de cocina de la Escuela de Hotelería y Turismo Formatur.

Durante el encuentro, los participantes compartieron buenas prácticas para el máximo aprovechamiento de los alimentos, la reducción de pérdidas y la aplicación de soluciones creativas y responsables desde cada puesto de trabajo.

Kenia González Rangel, profesora de cocina de Formatur, aseguró que la iniciativa forma parte de las actividades que desarrolla la unidad de desarrollo e innovación del MINTUR en Villa Clara, e incluye conferencias, competencias de coctelería sostenible y actividades prácticas de animación turística.