Sesiona pleno extraordinario del Comité Municipal del Partido en Quemado de Güines (+Audio)

La sesión, dedicada a evaluar los acuerdos del XI Pleno del Comité Central, dio inicio con las palabras de Yoliser Garmendia Lombera, primera secretaria del órgano partidista en el municipio, quien precisó las prioridades definidas para el año 2026.

Entre los compromisos fundamentales destacó el crecimiento de la militancia, el cumplimiento de los planes de donaciones de sangre y la atención a las problemáticas que generan opiniones desfavorables en la población.

El posterior intercambio permitió un debate entre los asistentes y la dirección sobre el enfoque del trabajo de la organización política. Ana Rosa Trujillo Escobar, miembro del Comité Municipal señaló en su intervención la necesidad de incrementar la producción cañera en el territorio y destacó los resultados favorables de la planta del bioproducto Lebame en la Empresa Agroindustrial Azucarera “Panchito Gómez Toro”, de la cual es trabajadora.

Por su parte, la militante María de los Ángeles Bouza enfatizó la importancia del trabajo con las nuevas generaciones.

«Tenemos que hacer las cosas de otro modo con los jóvenes, y el momento es ahora. Esta generación no ha experimentado las dificultades históricas que vivimos en el presente. Por eso, ellos son el ahora, no solo el futuro. Nuestra responsabilidad, como Partido, es despertar su conciencia y caminar a su lado».

La exportación y la captación de divisas, asuntos de gran importancia para la economía nacional, también ocuparon un espacio central en la discusión. Yalecsi Pérez Herrera, director de la Empresa Municipal Agroindustrial, se refirió a las potencialidades de la producción platanera local con ese fin.

«A pesar de las dificultades y deficiencias, logramos cumplir el compromiso de 150 hectáreas de plátano. No vamos a desistir; nuestro objetivo es seguir creciendo con más de 100 hectáreas adicionales. Incluso en la actual situación desfavorable para el sector, nuestra empresa cuenta con el área de las 14 máquinas de riego sembradas al 70%».

Las intervenciones a lo largo del pleno hicieron hincapié en la unidad como factor clave para alcanzar nuevos objetivos y mejorar los resultados económicos y sociales del municipio en el año que comienza.