Se alista Santa Clara para celebrar aniversario 335 de su fundación (+Audio)

La Villa de múltiples nombres, la conocida ciudad de Marta y el Che al centro de la Isla, arriba a su aniversario 335 el próximo 15 de julio.

“Santa Clara en mi corazón” es el slogan de la campaña comunicacional que este 2024 agazaja a los habitantes de la urbe.

Alrededor de 800 actividades recreativas programadas para el año con énfasis en la temporada estival y más de 10 caravanas que llevan el arte a las zonas más alejadas y en situación de vulnerabilidad permiten hoy el disfrute de todos los públicos.

Osmani García López, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Santa Clara, explicó que a ello se suman eventos nacionales e internacionales que tienen y tendrán sede en el territorio, junto a conciertos compartidos y giras artísticas por la provincia que también formarán parte de la celebración.

«Santaclareños solo faltan 4 días para la celebración del #335SantaClara los estamos invitando a participar en las actividades por los festejos», escribió la víspera García López en su perfil en la red social Facebook, donde detalló el programa de actividades por la fecha.

Adelantó que el 14 de julio, a las nueve de la noche tendrá lugar la Gala por el aniversario 335 en el Parque El Carmen.

Para el 15 de julio se reservan las emociones en la ciudad:

5:30 a.m. Diana Mambisa. En áreas del Parque Leoncio Vidal y Parque El Carmen.

7:30 a.m. Encuentro con los remedianos. Lugar Puente La Cruz.

8:30 a.m. Encuentro con la historia. Lugar Parque El Carmen. En el sitio fundacional.

10:00 a.m.Sesión Solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Lugar Universidad Central Marta Abreu de Las Villas.

11.45 a.m. Siembra del Tamarindo 335 y brindis con el vino de Tamarindo.

4.00 p.m. Homenaje a Marta Abreu. Lugar Parque Vidal.

5.00 p.m. Entrega del Premio Literario Fundación de Santa Clara. Lugar. Biblioteca Marti.

10.00 p.m. Actividades recreativas en la Plaza Sandino. Conciertos compartidos. Adalberto Álvarez y su Son y Guzmán y su Poder Latino.