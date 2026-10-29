Santa María, Ensenacho y Las Brujas en Cuba

De ahí que autoridades turísticas cubanas destaquen estos sitios en la región de Caibarién, de la central provincia de Villa Clara, por sus encantos naturales.

En 1995 quedaron enlazados los cayos mediante una vía sobre aguas, y se inició su desarrollo turístico (poseen 15 kilómetros de playas). De sitio de piratas pasó en 1999 a área de recreo con la Villa Las Brujas de 24 cabañas de madera, luego le siguió un aeropuerto.

En 2001 abrió sus puertas el hotel Sol Cayo Santa María de cuatro estrellas con 301 habitaciones, y dos años después el primer cinco estrellas, el Meliá Cayo Santa María de 658 habitaciones, hoy todos bajo operación cubana.

La playa Ensenachos es la más bella de Cuba para muchos guías. Por ese lugar se construyó el Hotel Royal Hideaeway Ensenachos en 2005 con 506 habitaciones (cinco estrellas) y luego apareció el Meliá las Dunas de 925 habitaciones y cinco estrellas.

La filosofía de las autoridades radica en la protección de la naturaleza, con instalaciones adecuadas al entorno. Pero al margen de las instalaciones de alojamiento y su dependencia de los mercados, se trata de lugares sumamente bellos, de incalculable valor para las potencialidades de un turismo de naturaleza.