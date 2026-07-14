Santa Clara se alista para su 337 aniversario (+Audio)

Santa Clara se alista, aún en medio de un escenario muy complejo para el país, para celebrar el aniversario 337 de esta ciudad, una fecha que se espera con regocijo y orgullo de quienes viven en esta tierra del centro de Cuba, heredera de ricas tradiciones y de historia.

En declaraciones a esta emisora, Osmani García López, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, señaló: «Estaremos celebrando este aniversario en condiciones muy complejas por la situación electroenergética que vive el país debido al cerco económico, y el desabastecimiento de combustible, producto del bloqueo, pero no dejaremos de recordar el nacimiento de esta villa el 15 de julio de 1689, denominada como la ciudad de la patriota y Benefactora Doña Marta Abreu y del Comandante Ernesto Che Guevara».

El presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Osmani García López, conversó con CMHW a propósito del 337 aniversario de Santa Clara.

Más adelante precisó: «le dedicaremos esta efeméride a Marta Anido Gómez-Lubián, figura emblemática de esta ciudad, quien acaba de celebrar sus 95 años con una vida dedicada a Santa Clara, su cultura y tradiciones.

Como slogan de esta efeméride hemos escogido las palabras que Marta pronunciara en el aniversario anterior, cuando dijo: “Santa Clara es mi ciudad, es mi vida”, apuntó el dirigente gubernamental.

Tal y como ya es tradicional, en esta fecha emblemática, las santaclareñas, santaclareños y todos los que pasen ese día por esta ciudad, serán testigos de una jornada de alegría, opciones, y disfrute para toda la familia.

El día comenzará con el toque de la Diana Mambisa y la alocución por radio del Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular.

Acciones de remozamiento en el centro histórico de la urbe han sido antesala de este aniversario

García López precisó: «mantendremos las principales actividades alrededor de la fecha y opciones culturales. Este 14 de julio haremos una noche santaclareña con varias ofertas, develaremos el obelisco con el cartel 337, amanecemos el 15 con la diana mambisa y posteriormente, el encuentro con los remedianos en el Puente la Cruz, allí abriremos un centro llamado Cultura y Arte, que reanimará con múltiples opciones esa área, luego en el Parque El Carmen haremos el encuentro con la historia; en ese sitio fundacional de la ciudad Marta Anido hablará a los santaclareños y a los remedianos que nos visitan y así honraremos esta efeméride».

Luego nos dirigimos al Parque Vidal transitando por la calle Máximo Gómez, donde ofreceremos una feria comercial y gastronómica, haremos un homenaje frente al monumento a Doña Marta Abreu de Estévez.

Asimismo festejaremos los aniversarios de la Unión de Periodistas de Cuba en el territorio y la emisora provincial CMHW que también celebran sus fechas fundacionales ese día. A las 11 a. m. en la sala Caturla de la Biblioteca Provincial Martí entregaremos distinciones a santaclareños con una trayectoria destacada, abundó el dirigente gubernamental.

La jornada no se detiene, y habrá otras opciones que se extenderán todo el 15 de julio hasta la noche.

«Realizaremos la siembra del tamarindo en el bosque de los tamarindos, posteriormente, prosigue la feria gastronómica cultural en el Parque Vidal, a las 4 de la tarde abriremos la Marquesina del Teatro la Caridad, con un nuevo proyecto que une cultura, gastronomía y arte en este sitio que tanto han añorado los santaclareños».

El 15 de julio depara un intenso itinerario de actividades culturales y recreativas en Santa Clara.

«A las 5 de la tarde —continuó— será la entrega del Premio literario Fundación de la ciudad, más tarde retomaremos la noche santaclareña con la presencia de varios organismos y entidades como Cultura, Turismo, Comercio, la Empresa de Alojamiento, el Grupo Hotelero Cubanacán, el INDER (Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación), para que las personas puedan recrearse ese día tan especial.

«Será un día memorable, aún en medio de tantas dificultades y carencias económicas, pero celebraremos con unidad, optimismo y cariño el aniversario 337 de una ciudad rica en historia, cultura y tradiciones, bautizada como la ciudad de Marta Abreu y el Che Guevara», finalizó el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santa Clara.