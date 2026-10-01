Santa Clara evoca histórica visita de Fidel (+Audio)

Al cumplirse tres décadas de aquel momento, el pueblo volvió a evocar el acontecimiento junto a la valla de entrada de la ciudad, donde se lee en letras gigantes: «Gracias Fidel».

La conmemoración estuvo presidida por Susely Morfa González, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia, quien destacó la trascendencia de una fecha que nos remite siempre al compromiso con el Comandante.

Las crónicas de la época recuerdan que Fidel no hablaba en Santa Clara desde hacía veinte años. Por eso, Miguel Díaz-Canel Bermúdez —hoy presidente de Cuba y entonces primer secretario del PCC en la provincia— le propuso realizar al otro día un acto en la Plaza del Che.

En aquella jornada, un cartel en manos de una santaclareña resumió el sentimiento popular: «Fidel, habla, te necesito».

Durante el acto por el trigésimo aniversario, Diamela López Valdés, primera secretaria del Partido en la ciudad capital, habló de la firmeza de las nuevas generaciones.

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