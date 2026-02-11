CMHW
Salud Pública y Transporte: servicios vitales en Villa Clara 
Fotos: Enma Rodríguez Aguilera.

Salud Pública y Transporte: mantener servicios vitales en Villa Clara 

Abel Falcón Curí

Miércoles, 11 Febrero 2026 08:17

Autoridades de Salud Pública y de Transporte comparecieron este miércoles en el espacio Radio Revista Doblevé, de CMHW, en cadena provincial de Radio, para explicar las medidas que adoptan en estos sectores para mantener la vitalidad de sus servicios en un escenario de bloqueo energético por parte del gobierno de los Estados Unidos.

La Dra. Leidy Saray Rodríguez Hernández, directora general de Salud en la provincia, explicó las principales medidas que responden al principio de preservar los servicios esenciales ante la actual contingencia energética. 

El representante del ministro del Transporte en Villa Clara, Juan Carlos Ferriol informó las alternativas que se implementan ante el desabastecimiento de combustible, provocado por el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

Noticia en construcción