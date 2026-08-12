Ruta Juvenil Centenaria: un ejercicio de memoria y continuidad

El recibimiento a los jóvenes protagonistas de la Ruta Juvenil Centenaria, tras recorrer los trece municipios de Villa Clara, marcó hoy en el consejo popular Manajababo de la capital provincial el cierre de una travesía dedicada al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Durante varios días, la iniciativa conjugó el acercamiento a la historia, el intercambio con las comunidades y la memoria viva de quienes compartieron momentos junto al líder de la Revolución.

Los jóvenes conocieron sitios de relevancia histórica y sostuvieron conversaciones con personas vinculadas directamente a diferentes pasajes de la vida de Fidel, mientras la acogida de los lugareños y las jornadas de campamento en distintos territorios imprimieron a la iniciativa un carácter de convivencia y aprendizaje colectivo.

Más que una travesía por la georafía villaclareña, la Ruta Juvenil Centenaria constituyó un ejercicio de memoria y continuidad, en el que las nuevas generaciones se aproximaron a las huellas dejadas por Fidel en cada comunidad visitada.

✍🏻📸 Yadira Mena Luis