Rinden homenaje al Capitán Leonel Mesa Rodríguez en Caibarién
Fotos del autor.

Oscar Salabarría Martínez

Miércoles, 24 Septiembre 2025 11:28

Con el amanecer de este miércoles, el pueblo del municipio villaclareño de Caibarién, se dio cita en su plaza de actos, a orillas del mar, para, en una masiva respuesta de reafirmación de Patria, rendir homenaje al Capitán Leonel Mesa Rodríguez, jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en el poblado de Reforma, en la Villa Blanca, quien perdiera la vida el pasado viernes 19 de septiembre en cumplimiento de su sagrado deber.

La integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en predios villaclareños Susely Morfa González, la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, el Primer Coronel Israel Cubertier Valdés, jefe de la Región Militar Villa Clara y Coronel Orelbys Fernández Puig, jefe del Ministerio del Interior (MININT) en esta central geografía, asistieron a la concentración popular junto a los familiares del Capitán Mesa Rodríguez.

Autoridades locales, representantes de organizaciones políticas y de masas, hijos de este noble pueblo, igualmente levantaron su voz en respaldo a quienes han entregado hasta el último aliento por defender las causas más justas.

También en Remedios, la Octava Villa de Cuba, se honró la memoria del Capitán Leonel Mesa Rodríguez.