Rinden homenaje al Capitán Leonel Mesa Rodríguez en Caibarién

La integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en predios villaclareños Susely Morfa González, la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, el Primer Coronel Israel Cubertier Valdés, jefe de la Región Militar Villa Clara y Coronel Orelbys Fernández Puig, jefe del Ministerio del Interior (MININT) en esta central geografía, asistieron a la concentración popular junto a los familiares del Capitán Mesa Rodríguez.

Autoridades locales, representantes de organizaciones políticas y de masas, hijos de este noble pueblo, igualmente levantaron su voz en respaldo a quienes han entregado hasta el último aliento por defender las causas más justas.

También en Remedios, la Octava Villa de Cuba, se honró la memoria del Capitán Leonel Mesa Rodríguez.