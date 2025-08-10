Rinde tributo al Che en Santa Clara Brigada Juvenil de solidaridad "Fidel vive"

Invitados por la Unión de Jóvenes Comunistas, sus más de 30 integrantes hicieron un alto en esta provincia central para el reencuentro con la historia y continúan hasta Birán, provincia de Holguín, tierra natal del Comandante en Jefe Fidel Castro, en el aniversario 99 de su natalicio y el advenimiento de la gran jornada para honrar al líder de la Revolución Cubana, cuando empieza a transitar el año de su centenario.

Los brigadistas están en Cuba desde el 6 de agosto pasado y han sostenido encuentros en sitios de interés económico y social para conocer más de cerca la realidad de nuestro pueblo.

Proceden de Portugal, Francia, España, Colombia y Venezuela, exigen el cese del bloqueo del Gobierno norteamericano contra Cuba, además de traer un mensaje de amor y paz a esta isla.

A su llegada a la Plaza de la Revolución santaclareña fueron recibidos por Hermes Germán Aguilera Pérez, primer Secretario del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas de Villa Clara e Israel Monteagudo, funcionario del Instituto de Amistad con los Pueblos en este territorio.