Rinde homenaje al Che Guevara embajador de Rusia en Cuba

«Soy un admirador de esta gran figura», dijo el diplomático ruso en declaraciones a nuestra emisora.
El embajador del gigante euroasiático, igualmente se refirió a los fuertes lazos que unen a La Habana y Moscú, distantes geográficamente, pero muy cercanos en la fraternidad y en el amor que se profesan ambos pueblos.
Cuba y Rusia, mantienen una estrecha cooperación en diversos frentes y existen vínculos culturales muy fuertes, aseveró Koronelli.
«Nosotros estamos con ustedes», dijo en embajador ruso al condenar enérgicamente el bloqueo económico comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a la Mayor de las Antillas, y rechazó además, la injusta lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo en la cual Washington mantiene a nuestro país.
Noticia en construcción