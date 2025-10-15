Rinde homenaje al Che Guevara embajador de Rusia en Cuba



«Soy un admirador de esta gran figura», dijo el diplomático ruso en declaraciones a nuestra emisora.

El embajador del gigante euroasiático, igualmente se refirió a los fuertes lazos que unen a La Habana y Moscú, distantes geográficamente, pero muy cercanos en la fraternidad y en el amor que se profesan ambos pueblos.

Cuba y Rusia, mantienen una estrecha cooperación en diversos frentes y existen vínculos culturales muy fuertes, aseveró Koronelli.

«Nosotros estamos con ustedes», dijo en embajador ruso al condenar enérgicamente el bloqueo económico comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a la Mayor de las Antillas, y rechazó además, la injusta lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo en la cual Washington mantiene a nuestro país.

Embajador de la Federación de Rusia en Cuba rinde homenaje al Che en Santa Clara y condena el bloqueo impuesto por el gobierno estadounidense a la Mayor de las Antillas. Fotos: Yunier Hernández

Noticia en construcción