Retoma su horario habitual sistema bancario de Villa Clara (+Audio)

Armando Hernández Pedroso, director de la Oficina para el control y uso de la energía en la provincia (ONURE), dijo que también a partir de ahora todos los centros laborales reinician sus actividades presenciales que habían sido reajustadas durante varias jornadas de julio y agosto.

«Es válido de todas formas que las administraciones no renuncien al trabajo a distancia y al teletrabajo para contribuir al ahorro, sobre todo los viernes y los sábados laborables, pues la contingencia energética continúa con elevados déficit diarios de electricidad», afirmó Hernandez Pedroso.

«El funcionario insistió en que se mantiene la decisión de paralizar de 11 AM a 1 PM los aires acondicionados y otros equipos altos consumidores del sector estatal y privado siempre que no afecten los servicios a la población».