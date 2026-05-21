Respaldan Declaración del gobierno revolucionario en Villa Clara

En sus perfiles en redes sociales la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas hizo pública una Declaración de la comunidad universitaria en la que «las organizaciones políticas y de masas y el Consejo de dirección, en nombre de la comunidad universitaria de la UCLV, ratifican su invariable apoyo al general de Ejército Raúl Castro Ruz, el líder humilde y cercano, el hombre que siempre ha acompañado a los jóvenes cubanos en sus sueños y propósitos. Aunque lo intenten inculpar con patrañas y manipulaciones, su dignidad sigue intacta, su espíritu rebelde no claudica y su pie permanece en el estribo, porque ¡Raúl es Raúl!».

«Otra vez el afán imperial de un gobierno inconsecuente y manipulador intenta atacar el prestigio de nuestro proceso revolucionario y sus líderes», expresa la Declaración de la comunidad universitaria. Foto: UCLV

En tanto, trabajadores de la Sucursal Artex Villa Clara ratificaron su compromiso con la Revolución, con Raúl y el pueblo cubano.

La soberanía y la paz de La Patria se Defienden. Artex Villa Clara mantiene firme el pie en el estribo y dice presente, fueron mensajes que trascendieron en la jornada matutina.

Foto: Artex Villa Clara.

Matutino en el seminternado "Juan Oscar Alvarado", en Santa Clara.

En diversas entidades del territorio como Electromecánica y la Empresa provincial de aseguramiento al Comercio Interior, se condenó en los términos más enérgicos la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciada este 20 de mayo contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana.

Cuba condena la canalla acusación contra el Líder de la Revolución (+Audio)