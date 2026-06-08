Resalta Villa Clara en Jornada por el Día del Trabajador Jurídico

La entrega y profesionalismo de los juristas se reconoce por estos días, pero la celebración no solo distingue a los profesionales del Derecho, sino a todos los trabajadores implicados en la labor del sector, especialmente en Villa Clara, territorio que ratifica por más de dos décadas la condición de Provincia más Destacada.

La jornada comenzó aquí con un Taller de Asesores Jurídicos y abogados que atienden personas jurídicas, que remite a la relevancia de este tema en materia legal en estos momentos.

También se entregarán los tradicionales premios y reconocimientos del sector, para destacar el profesionalismo, la ética, los valores de los juristas y trabajadores del gremio, a quienes envió una felicitación Fernando Echerri Ferrandiz, presidente de la Unión de Juristas en Villa Clara.

La superación profesional distingue a la organización, lo confirman la nueva edición de la Maestría de Ciencias Penales y Criminológicas, así como la primera edición de la maestría en Asesoría Jurídica, entre otras acciones.