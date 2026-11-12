Reorganizan áreas de parqueo en el centro de Santa Clara

La nueva disposición contempla la habilitación de espacios de parqueo a 60 grados, en el lateral frente al teatro La Caridad, el hotel Central y la Biblioteca Provincial José Martí. Asimismo, se establecieron cinco espacios de estacionamiento en el lateral frente a Hamburguesa Centro.

De igual forma, continúan las labores para ordenar y definir las áreas destinadas al estacionamiento de triciclos eléctricos y motonetas de combustión.

Estas acciones persiguen una mejor organización del tránsito y un aprovechamiento más eficiente de los espacios disponibles, con el propósito de garantizar que el estacionamiento de los vehículos se realice de forma organizada y en cumplimiento de las medidas de seguridad vial, en beneficio de la movilidad y la protección de todos los usuarios de la vía.