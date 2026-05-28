Reordenan servicios de Cardiología en Villa Clara

Así lo expresó a CMHW el Dr. Yandry Alfonso Chang, director de Asistencia Médica y Medicamentos, en la Dirección General de Salud en Villa Clara.

Alfonso Chang argumentó que los cambios responden al necesario y gradual traslado de los servicios del Hospital Ginecobstétrico Mariana Grajales hacia el "Milián", ya que el Materno requiere varias reparaciones.

Aclaró el experto que el Hospital Arnaldo Milián contará con especialistas en Cardiología para atender las urgencias que puedan presentarse en los pacientes ingresados en esa institución.

Asimismo, explicó que el Cardiocentro Ernesto Che Guevara, que da cobertura a varias provincias del centro del país, proseguirá con su desempeño en la cirugía cardíaca o vascular, entre otros procederes.



