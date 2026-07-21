Remedios, municipio destacado en Villa Clara por el 26 de Julio

En un contexto nacional marcado por tensiones económicas, limitaciones materiales y desafíos en la prestación de servicios, el municipio de Remedios fue reconocido como Municipio Destacado en la emulación por el 26 de Julio en la provincia de Villa Clara, resultado que, según autoridades locales, responde al esfuerzo sostenido de trabajadores, colectivos laborales y la participación activa de la población.

El intendente municipal, Jorge Luis Ferrer Espinosa, señaló a la prensa que esta distinción «es expresión del trabajo conjunto de los diferentes actores económicos y sociales del territorio, que han permitido sostener servicios, impulsar proyectos productivos y dar respuesta a problemáticas concretas de la población, aun en medio de las limitaciones actuales».

Por su parte, Lilian Rojas Barrios, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, subrayó que el reconocimiento tiene como centro al pueblo: «Es un mérito colectivo, de los remedianos que participan, proponen y acompañan cada proceso que se desarrolla en el municipio. Sin ese protagonismo, no serían posibles los resultados alcanzados».

Bajo el lema “Mi Moncada es la Patria”, Remedios desarrollará una jornada político-cultural, económica y social que combina reconocimiento, inauguración de obras y espacios de participación popular.

Entre las principales acciones previstas destacan la realización de una feria gastronómica y agropecuaria en áreas de la Plaza José Martí, así como la inauguración y reapertura de servicios en varios Proyectos de Desarrollo Local (PDL), entre ellos el PDL "Maranatha", PDL Remma, PDL "El Colibrí", PDL "La Guirnalda" y el PDL "El Conquistador", junto a unidades de la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía y la reapertura de la histórica pizzería Etna.

De acuerdo con el intendente municipal, estas acciones forman parte de una estrategia orientada a «diversificar la oferta, fortalecer los encadenamientos productivos y aprovechar las potencialidades del territorio en función del desarrollo local».

En el sector de la salud, resalta la apertura de la Sala de Geriatría en el Hospital 26 de Diciembre, una obra que responde al envejecimiento poblacional del municipio y a la necesidad de ampliar la atención especializada a los adultos mayores.

El programa incluye, además, actividades deportivas, culturales y recreativas, entre ellas juegos tradicionales, presentaciones artísticas y una gala político-cultural, concebidas para propiciar la participación popular y el disfrute de la población.

Uno de los momentos centrales de la jornada será el acto de reconocimiento a personalidades, colectivos laborales y entidades destacadas. En este sentido, la presidenta de la Asamblea Municipal destacó la importancia de «visibilizar el esfuerzo de quienes, desde distintos sectores, contribuyen diariamente al funcionamiento del territorio».

Las autoridades locales reconocen que el municipio no está ajeno a las dificultades que enfrenta el país. Problemas asociados al abastecimiento, la infraestructura y la estabilidad de servicios forman parte de la realidad cotidiana, lo que demanda —según coincidieron— mayor eficiencia, control y participación.

La convocatoria a la población remediana refuerza la idea de que la celebración trasciende lo conmemorativo y se proyecta como un espacio para fortalecer el compromiso con el desarrollo económico y social del territorio.

En el aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, Remedios celebra sus resultados, pero también ratifica el desafío de sostenerlos en un escenario que exige, cada vez más, capacidad de gestión, unidad y respuesta desde lo local.