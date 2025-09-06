Reinicia este lunes venta de gas licuado en Santa Clara (+Audio) 

Desde su canal de WhatsApp, la entidad precisó la estrategia de distribución del producto en los diferentes puntos de venta de la ciudad

1. El servicio se realizará días alternos con el cronograma de venta siguiente:

Para los puntos que su apertura es Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados:

Lunes: Se venderá según el listado que existe en cada punto de venta.

Miércoles: Se venderá por el listado que existe en cada punto de venta.

Viernes: Se venderá por el listado y para los dientes que están atrasados según el cronograma de cada punto.

Sábados: Clientes de Ticket y atrasados.

Para los puntos que su apertura es martes, jueves y sábados:

Martes: Según el listado que existe en cada punto de venta.

Jueves: Según el listado que existe en cada punto de venta.

Sábados: Clientes de Ticket y atrasados.

Distribución de gas licuado para el 8 de septiembre de 2025

2. Los clientes que tengan tres compras en el año, si no están en la categoría de vulnerables, independientemente de que aparezcan en el listado deberán esperar por su posición en la aplicación de Mi turno.

3. Los mensajeros no podrán adquirir el servicio para sus clientes si estos tienen tres compras en el año.

4. Las medidas 2 y 3 se aplican con el objetivo de brindar la facilidad del servicio para aquellos clientes que no han adquirido ni un solo cilindro en el año 2025.

La nota añade las vías de contacto de la Casa Comercial GLP para atender dudas, preocupaciones o inquietudes: