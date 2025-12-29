Reeditan nuevas generaciones toma de antiguo cuartel de la policía en Santa Clara, donde cayó "El Vaquerito"

Alberto Valero Meneses, miembro del Buró provincial de la UJC, evocó al joven cuyo valor, lealtad y sonrisa iluminaron momentos muy significativos de la historia cubana.

El profesor y combatiente Arístides Rondón contó a los presentes sobre la honda significación del sitio fundacional de la ciudad, que asimismo fue testigo de la crucial Batalla de Santa Clara.

La remembranza del acontecimiento histórico forma parte de la tradicional evocación de la Batalla de Santa Clara que cada año tiene lugar en la provincia villaclareña en esta fecha.