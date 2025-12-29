CMHW
Reeditan nuevas generaciones toma de antiguo cuartel de la policía en Santa Clara, donde cayó "El Vaquerito"

Reeditan nuevas generaciones toma de antiguo cuartel de la policía en Santa Clara, donde cayó "El Vaquerito"

Leonor Esther Martínez

Lunes, 29 Diciembre 2025 12:43

Este 29 de diciembre 120 niños y adolescentes villaclareños continuaron la Toma simbólica y reeditaron la llegada de las tropas rebeldes al antiguo cuartel de la policía batistiana, donde cayera Roberto Rodríguez Fernández, "El Vaquerito".

Alberto Valero Meneses, miembro del Buró provincial de la UJC, evocó al joven cuyo valor, lealtad y sonrisa iluminaron momentos muy significativos de la historia cubana.Reeditan nuevas generaciones toma de antiguo cuartel de la policía en Santa Clara, donde cayó "El Vaquerito"

El profesor y combatiente Arístides Rondón contó a los presentes sobre la honda significación del sitio fundacional de la ciudad, que asimismo fue testigo de la crucial Batalla de Santa Clara.

La remembranza del acontecimiento histórico forma parte de la tradicional evocación de la Batalla de Santa Clara que cada año tiene lugar en la provincia villaclareña en esta fecha.