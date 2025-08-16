Máximas autoridades de Villa Clara chequean preparativos para la zafra en Corralillo y Sagua la Grande (+Fotos)

«Veo que han cumplido varios acuerdos del chequeo anterior, el mercado tiene ofertas, han trabajado en la imagen de la comunidad, pero todavía les falta, es necesario embellecer más el batey, arreglar el camino y la escuela», dijo Morfa González al llegar al poblado.

Al repasar los acuerdos del encuentro anterior, la secretaria preguntó por el aseguramiento logístico para la venidera contienda azucarera, hizo énfasis en los recursos destinados a la atención al hombre, entre ellos, el arroz que fue preciso sembrar con la mira puesta en la molienda.

«La zafra es de todos, tiene que ser la mayor prioridad hoy», porque así lo está pidiendo el pueblo.

Junto a @MilaxyA realizamos el chequeo de la zafra en la Empresa Agroindustrial "Quintín Bandera" en Corralillo evaluamos el cumplimiento de acuerdos para asegurar la próxima zafra. Además el cumplimiento de los compromisos agropecuarios y de la leche es fundamental. pic.twitter.com/9jXaT1VZLE — Susely Morfa González (@SuselyMorfaG) August 16, 2025

Redoblar esfuerzos para cumplir la palabra empeñada

El cumplimiento de los planes de siembra de caña y los compromisos pactados para la entrega de leche directo a las bodegas y a la industria, constituyó uno de los temas ampliamente debatidos durante el chequeo a los preparativos de la zafra azucarera en el "Quintín Bandera", de Corralillo.

En este sentido, luego de un análisis muy crítico, tanto la secretaria como la gobernadora, llamaron a redoblar esfuerzos para cumplir la palabra empeñada.

«Se trata de indicadores muy sensibles, porque estamos hablando de la leche que necesitan los niños, los hospitales, los hogares de ancianos y maternos», insistieron las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Villa Clara, al tiempo que indicaron el inicio de un proceso de auditoría en aquellas formas productivas que hoy incumplen.

Buscar alternativas y no justificaciones

El central "Héctor Rodríguez", de Sitiecito, en Sagua la Grande, continúa inmerso en un profundo proceso de reparación y mantenimiento previo a la zafra azucarera que debe iniciar el venidero mes de diciembre en esta central geografía.

El estado técnico de las vías, las locomotoras, los caminos y todas las máquinas y equipos que intervienen en la contienda, fueron tópicos ampliamente debatidos en un contexto marcado por el incumplimiento de los planes de siembra de caña.

«Aquí la situación tenemos que revertirla, se trata de buscar alternativas y no justificaciones», insistió más de una vez la secretaria.

En la empresa agroindustrial de Sitiecito se sobrecumplen los planes de entrega de leche y carne, aunque varias cooperativas siguen rezagadas en tan importantes indicadores.

Otros renglones vitales como el plátano y la yuca se incumplen, excepto el boniato, el cual se cumple al 200 por ciento.