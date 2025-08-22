Recorre Díaz Canel objetivos económicos y sociales en Villa Clara (+Fotos)

Por la Unidad Empresarial de Base (UEB) Fábrica de Fusibles y Desconectivos inició el periplo del mandatario cubano, acompañado por Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara, Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora del territorio, así como Dilky Ponce Expósito, primera secretaria del Partido en Santa Clara, y Ariel Martín Molina, Vicepresidente de la Asamblea Municipal de la capital provincial.

Juan Carlos Valdés Recio, director de la entidad, explicó que la fábrica cuenta con 79 trabajadores y en estos momentos sus producciones principales están dirigidas a la Unión Nacional Eléctrica.

Entre ellas, fusibles de mediana y alta tensión, (la única del país), cuchillas de redes eléctricas, calibración de metrocontadores, certificación de guantes, varas y todos los medios de protección para los linderos, trabajadores del sector.

Asimismo, recuperan y calibran metrocontadores y el año pasado recuperaron más de 92 mil metros y recuperan transformadores de la región central desde hace tres meses y hacen puentes de aterramiento de los parques fotovoltaicos, así como producciones alternativas

Díaz-Canel se interesó por el quehacer de la entidad, y convocó a replicar estas experiencias positivas y a continuar desplegando iniciativas para producir estos artículos, imprescindibles hoy para el desarrollo del país.

El recorrido del Presidente cubano incluye la Cabaña llamada por los villaclareños del Comandante en Jefe Fidel Castro, donde el líder de la Revolución realizó varias sesiones de trabajo en esta provincia, sitio que fue recientemente remozado a propósito del 99 cumpleaños de Fidel y el inicio del Año de su Centenario.

Asimismo, se prevé la visita al Centro de Atención social a personas con conducta deambulante e intercambiará con un productor villaclareño con loables resultados.

Díaz-Canel ha visitado este año prácticamente todos los municipios villaclareños cada mes como parte de la estrategia de la dirección del país de intercambio con el pueblo en la base, para constatar en cada lugar cuánto se hace desde los sectores y diversas formas productivas para impulsar el desarrollo del país en medio de condiciones muy difíciles.

Como se recuerda, Díaz-Canel también es diputado por Santa Clara, lo cual le permite dialogar in situ con el pueblo que lo eligió y donde nació e inició su vida política y profesional.

Díaz-Canel se preocupó por la capacidad productiva de la fábrica y la recuperación de transformadores eléctricos, en estos momentos de cien transformadores mensuales, pero con la incorporación de un nuevo horno y dos máquinas de enrollado puede ascender la cifra entre 150 y 200 cada mes.

También se interesó por el encadenamiento productivo con otras industrias, y los vínculos de los estudiantes del Politécnico Industrial Lázaro Cardenas del Río donde hay 400 alumnos en más de 20 especialidades.

Al marcharse del centro, Díaz-Canel firmó el libro de visitantes donde significó que era un placer realizar esta visita a una entidad tan necesaria para el país en este momento.

