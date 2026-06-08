Recordarán en Villa Clara aniversarios de los natalicios de Maceo y Che (+Audio)

En medio de un difícil contexto que vive nuestro país, las nuevas generaciones se mantienen fieles a los símbolos que han construido nuestra patria y que nos han traído hasta aquí.

Por eso en Villa Clara ya se organizan las actividades para festejar los natalicios de dos grandes de nuestra historia, el 98 cumpleaños del Comandante Ernesto Che Guevara y el aniversario 181 del nacimiento del General Antonio Maceo, el Titán de Bronce, por coincidencias históricas, nacidos ambos el 14 de junio en dos siglos diferentes.

De lo que acontecerá en esta provincia central y en Santa Clara, la tierra que acogió al Guerrillero Heroico como un hijo nos habla Vladimir Hernández Meneses, Jefe del Departamento Ideológico del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en Villa Clara, quien subraya que el día 12, previamente a la efeméride, tendrá lugar en todo el territorio el cambio de atributos pioneriles.

Especificó que en la Plaza de la Revolución tendrá lugar el acto central ese día, donde los más pequeños de tercer grado recibirán de manos de sus padres y maestros la pañoleta roja que identifica la Organización de Pioneros José Martí, una ceremonia que se repetirá en todos los planteles y municipios de la geografía villaclareña.

Por su parte, el propio 14 de junio los jóvenes villaclareños estarán en la Plaza del Che para participar en la tradicional ceremonia de cambio de flores al Che y sus compañeros de lucha que reposan en el Memorial de la Plaza santaclareña, como un Destacamento de Refuerzo, tal y como los calificara Fidel.

Ese mismo día 14 de junio se realizará el acto de homenaje al Titán de Bronce en el Parque Antonio Maceo ante el Obelisco erigido al insigne jefe mambí, donde estarán presentes representantes de las nuevas generaciones y vecinos de esa comunidad, en una actividad que se realiza cada año en ese sitio emblemático situado en la Rotonda de la Doble Vía del Consejo Popular Escambray de Santa Clara.

Hernández Meneses aseguró que, en el contexto actual, es un honor rendir tributo a los héroes y mártires de nuestra patria, símbolos de valor e intransigencia, paradigmas de lo mejor de la juventud cubana, quienes siguen alumbrando el camino de las luchas por un mundo mejor.