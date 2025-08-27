Reconocidos productores tabacaleros de Villa Clara recorren el Hospital Pediátrico Provincial

Como parte del programa de trabajo «Villa Clara con todos», los vegueros de la provincia han donado insumos imprescindibles para el funcionamiento de servicios vitales de salud en disímiles oportunidades, también mantienen un estrecho vínculo con casas de abuelos, hogares de ancianos y maternos y casitas de niños sin amparo parental.

«Lo que vamos hacer en este hospital, es una obra del alma, de amor y voluntad, aquí todas las salas tienen que quedar como nuevas, así lo merecen nuestros niños y niñas, ellos significan lo más importante», dijo la primera secretaria del Partido en Villa Clara en franco intercambio con médicos, enfermeras, personal de servicio y mas de una treintena de productores tabacaleros presentes en el encuentro.

«Nosotros estamos muy comprometidos con esta obra, la familia de hombres y mujeres del tabaco, está acostumbrada a estar donde hace falta, qué mejor lugar que nuestro hospital infantil», aseguró Antonio Subí Pérez, director de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco La Estrella de Villa Clara.

El recorrido de los tabacaleros, concluyó en la Cabaña de Trabajo del Comandante en Jefe Fidel Castro en Villa Clara, un sitio para ratificar compromisos y seguir «empujando un país», como dijera el poeta.