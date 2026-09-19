Reconocen labor de Villa Clara en el vigésimo aniversario del Programa de conservación de la memoria histórica (+Audio)

Villa Clara fue reconocida por su trabajo sostenido y con resultados a propósito de la celebración del Vigésimo Aniversario del Programa de Conservación de la Memoria Histórica.

Alexis Manuel García Artiles, Jefe del Departamento de Gestión Documental y Archivo de la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Villa Clara, explicó que este proyecto surgió a partir de una iniciativa del General de Ejército Raúl Castro y una idea nacida de la Unión de Historiadores de Cuba.

En ese sentido añadió: “En esta provincia surgió la Comisión de Memoria Histórica hace seis años, a partir de la firma de un Decreto Ley que convirtió en norma jurídica un aspecto que mucho tiene ver con la salvaguarda de todos los documentos en papel, digitales o audiovisuales que resguarden el quehacer de cada entidad u organismo como testimonio de su quehacer no sólo del pasado, sino del presente”.

Y añadió: “Un ejemplo claro fue cuando se hizo esa acción que no estaba en el programa y se rescataron los archivos cementariales que se estaban deteriorando, en menos de un semestre se rescataron estos documentos con financiamiento de recursos para llevar a cabo la salva de esos documentos”.

Explicó el especialista que Villa Clara, con su Comisión Provincial tiene un trabajo muy destacado en el rescate de la Memoria Histórica, donde están involucrados todos los organismos,



“La Comisión de Memoria Histórica la preside el Gobernador y en los municipios, el intendente; y también el Citma con nuestro Departamento, que ejercemos una fuerza mayor para cumplir este objetivo; todos nos preguntamos ¿cómo vamos a enfocar esta tarea? Y nos planteamos hacer un diagnóstico en un inicio, estamos hablando de una revisión de documentos, soportes fílmicos, audiovisuales, CDs, por supuesto, el documento digital y queda abierto cualquier tipo de soporte, porque las Tics están en constante desarrollo e innovación. Cualquier soporte que guarde un documento, está incluido por la norma jurídica”.

Por otra parte, el experto consideró que “los documentos se resguardan en inmuebles, si ese inmueble tiene deterioro, como por ejemplo un archivo o una instalación que no tiene forma de salvaguardar sus documentos, o tiene daños en sus techos, pues ese documento se puede perder. Y así logramos que los especialistas del Centro Provincial de Patrimonio se convirtieran en parte importante de esta Comisión. De igual manera, recorremos cada año los municipios, ponemos en el plan de temas cómo llevan la gestión documental, archivística y la conservación de la memoria histórica, todos esos resultados y preocupaciones, los analizamos en el Consejo de Gobierno, asimismo, tenemos en cuenta la atención de los trabajadores de este sector, pues existen enfermedades profesionales que impactan en el gremio. No olvidamos el plan de la economía de cada organismo o entidad y cómo se inscriben en estos planes las partidas para la conservación de la memoria histórica en los presupuestos de las instituciones, incluso ponemos sobre el tapete la relación con los proyectos internacionales para fortalecer el sostenimiento de esos planes”.

Describió más adelante otros momentos importantes de la vida de este territorio y del resto del país que han sido imprescindibles salvaguardar como testimonio de nuestro tiempo.

“La Covid pasó, dejando una gran secuela, y se hicieron en esas condiciones excepcionales muchas cosas diferentes a las tradicionales, son experiencias que quedan para el futuro, para la vida de un país, una provincia, un municipio, una localidad, un Consejo Popular, documentar cómo se actuó en una Pandemia puede servir para el futuro, qué se hizo en determinado momento, puede ser no solo una enfermedad que amenaza al mundo, sino una catástrofe natural, no podemos dejar de guardar los testimonios de esta época para el futuro”, sentenció.

Comentó el especialista otros ejemplos donde se han rescatado responsablemente los documentos vinculados a la historia en entidades, organismos, instituciones, organizaciones estudiantiles y la Unión de Jóvenes Comunistas.

Ponderó: “lo que se hizo con los archivos de la FEU, la FEEM, la UJC, pero, sobre todo, la FEU con una historia combativa imprescindible para resguardar, se le hizo el mismo tratamiento de los archivos cementariales. La Comisión ha logrado que instituciones que estaban retrasadas en este trabajo, y por consiguiente, se encontraban a punto de perder sus archivos hoy tengan una realidad distinta. Lo han entendido y han reaccionado, incluso han rescatado sus locales, quiero destacar el trabajo que comenzó la Universidad Central desde hace tres años, son referencias a nivel de país de cómo se gestionan y conservan los documentos y se ponen a disposición de todos los usuarios, eso le va a dar la posibilidad de enfrentar la Ley de transparencia y acceso a la información pública, porque si no se conservan los documentos no hay forma de cumplir esta ley”.

También mencionó otros resultados que distinguen la labor de la provincia en este propósito.

“Otro ejemplo es el trabajo del Archivo Histórico y el Archivo Municipal de Remedios con el Fondo Audiencia de las Villas Revolucionarias desde los años 52 al 58, son proyectos que se llevaron por la Comisión Nacional, y que Villa Clara es la provincia que más fondos hizo, y que este año va a competir por la obtención del Premio Nacional de Conservación Documental, precisamente con los fondos Audiencia de Las Villas”, finalizó el especialista.