Reconocen labor de periodistas villaclareños en la comunicación científica (+Audio)

La comunicación desde el mundo de la ciencia como eje transversal de todo lo que se hace en Cuba hoy, con la innovación como centro de la búsqueda de soluciones ante las grandes problemáticas que enfrenta nuestra sociedad, fueron ideas primordiales que se abordaron en un encuentro de homenaje de la delegación provincial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Villa Clara a periodistas y comunicadores que desde los medios abordan esta temática.

Todo ello resulta imprescindible para desplegar iniciativas e ideas en cada sector, en el contexto del recrudecimiento del bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos y el desabastecimiento energético contra el pueblo de Cuba, insistieron los participantes en este diálogo profesional.

La actividad, a propósito de la reciente celebración del Día de la prensa cubana, fue presidida por la doctora en ciencias María del Carmen Velasco delegada del CITMA en este territorio.

Antonio Álvarez, director de Información y Comunicación del Gobierno Provincial y Roxana Soto del Sol, presidenta de la Unión de Periodistas en Villa Clara, también participaron en el encuentro.

La doctora Velasco encomió el rol de la comunicación para todos los procesos. «Es esencial para nosotros que tratamos de transmitir conocimientos y unir voluntades para buscar soluciones ante cada problema que enfrentamos diariamente»

«De ahí que se impone hacer encadenamientos, alianzas, hacer que los demás y todos aprendamos de innovación, la resistencia creativa, como dice nuestro primer secretario y presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y en ese sentido la innovación nos ayuda a cambiar las maneras de pensar y de actuar», señaló.

Durante el diálogo se enfatizó sobre asuntos de sumo interés como las nuevas leyes que se aprueban y que facilitarán el mejor desempeño del organismo, la necesidad de profundizar en temas que preocupan a la población.

Asimismo, se firmaron convenios entre el CITMA y los medios de comunicación de la provincia para reforzar el abordaje de todo lo relacionado con la ciencia, la innovación y el medio ambiente, como estrategia de la Gestión de Gobierno basada en ciencia.

Sobre la trascendencia de este momento, la doctora Velasco insistió en que es una manera de regularizar lo que hemos hecho: «estos convenios están más claros, identifican fechas, espacios, programas que deseamos tener con la temática científica, porque hay que multiplicar mensajes, hacer que se tome mayor conciencia en el concepto de innovación, que es buscar soluciones ante cada problema cotidiano».

También Alexander Jiménez Díaz, director del sistema provincial de radio en Villa Clara y Osmani Cabrera Rodríguez, director de Telecubanacán, destacaron los impactos del reforzamiento de estos convenios en los tiempos actuales.

De acuerdo con Cabrera Rodríguez, ya tenemos vínculos de trabajo, y esta actividad tiene una significación alta, a partir de que la ciencia transversaliza toda la actividad económica, social, productiva. «Este documento actualizado nos da un grupo de herramientas para colocar con más énfasis la temática en nuestra parrilla cotidiana, ya en la práctica tenemos tres programas que trabajan la actividad de ciencia, tecnología y medio ambiente y hoy se fortalecen estos vínculos».

La radio, a través de sus seis emisoras —sus estaciones municipales y la cadena provincial CMHW—, valora este convenio porque refuerza nuestra divulgación de estos temas priorizados, el quehacer científico, y cumplimos con uno de los pilares del programa de gobierno, que es la innovación, pero a la vez nos permite seguir aplicando ciencia en nuestro desempeño. Para mantener la señal en el aire hay que innovar, ahí están nuestros técnicos, especialistas, realizadores artísticos y de sonido, periodistas, locutores, buscando la manera de comunicar», dijo Jiménez Díaz.

Y añadió: «ahora instalamos en las emisoras los paneles solares con módulos donados por China, hay que acostumbrarse a esa manera de transmitir y en este quehacer es vital este convenio que ratifica las relaciones que siempre han existido entre la radio, el CITMA, los centros científicos»

De igual manera, durante el encuentro se sugirió la idea de reforzar el Círculo de Periodismo Científico y que lleve el nombre del colega de la Editora Vanguardia, recién fallecido, Ricardo González.

Un momento emotivo fue el reconocimiento a Oscar Salabarría y Félix Alexis Correa Álvarez, Premio en Periodismo Digital y Mención en Prensa Escrita, respectivamente, del Concurso de Periodismo Científico Gilberto Caballero.