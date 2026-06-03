Reconocen en Villa Clara a entidades empoderadas en la solución de problemáticas ambientales

La cita reunió a las máximas autoridades del Partido, el Gobierno, el sector de la ciencia, la educación y actores comunitarios, bajo la máxima: «Fidel en la memoria: herencia, conciencia y acción ambiental».





Durante la ceremonia, se reconoció a Villa Clara como provincia destacada en la protección ambiental a nivel nacional, una condición que mantiene por más de 15 años.

Asimismo, se entregó la distinción Juan Tomás Roig del Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte, y se otorgaron reconocimientos especiales a cinco colectivos por su aporte a la solución de problemas ambientales, en el contexto del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.



Los lauros recayeron en: el Hotel La Granjita (MINTUR), la Dirección General de Educación de Villa Clara, la Empresa Provincial de Materias Primas del Ministerio de Industria, la Unidad Básica Productora Cooperativa La Herradura (Agricultura) y el Área Protegida Paisaje Natural Protegido Hanabanilla (Agricultura).





La provincia resultó además la más reconocida en los Premios Nacionales de Medio Ambiente de 2026, que se entregaron al Aeropuerto Internacional Abel Santamaría y a la doctora María del Carmen Velasco Gómez, delegada del CITMA, quienes recibieron el galardón como institución y personalidad, respectivamente.



En su intervención, la Dra. Velasco Gómez ratificó el compromiso de la comunidad científica e innovadora villaclareña con el enfrentamiento al cambio climático y la implementación de la Tarea Vida. También se

destacó la continuidad de la Estrategia de Transición hacia una Economía Circular en la provincia, que ya involucra a 61 actores económicos.



El acto incluyó momentos culturales, la premiación del concurso provincial «Por la Patria y el Pensamiento Ambiental desde el Barrio, un deber colectivo», y la lectura de una carta por el aniversario 165 de la

Academia de Ciencias de Cuba.



La jornada reafirmó el trabajo de instituciones, científicos, docentes y comunidades en la gestión ambiental sostenible, a pesar de las dificultades económicas y el recrudecimiento del bloqueo.