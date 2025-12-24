CMHW
Reconocen en Encrucijada a trabajadores destacados en acto por el 67 aniversario del Triunfo de la Revolución (+Audio)

Lianett Hurtado Mateo

Miércoles, 24 Diciembre 2025 11:35

Un acto político-cultural con sede en Encrucijada reconoció a hombres y mujeres de diversos sectores que, con resultados relevantes durante 2025, contribuyeron al desarrollo del territorio en un año marcado por complejos desafíos.

En el contexto de las actividades por el aniversario 67 del triunfo de la Revolución, tuvo lugar en Encrucijada un acto político-cultural dedicado al reconocimiento de trabajadores y personalidades de distintos sectores con aportes significativos al desarrollo del municipio durante el año 2025.

La jornada se convirtió en espacio para resaltar valores como el compromiso, la entrega y la vocación de servicio, principios que sostienen la obra revolucionaria, especialmente en un período marcado por desafíos económicos, sociales y climáticos.

Durante el acto fueron reconocidos trabajadores y colectivos laborales de sectores clave como la construcción, el deporte,la educación y la cultura, así como protagonistas de acciones solidarias en beneficio de la población.

Reconocen en Encrucijada a trabajadores destacados en acto por el 67 aniversario del Triunfo de la Revolución

Un momento especial estuvo dedicado a los integrantes del contingente Ernesto Che Guevara, de la UEB Eléctrica, quienes cumplieron misión en el oriente del país tras el paso del huracán Melissa, contribuyendo a las labores de recuperación.

Al intervenir en el encuentro, Idalsis Fabré Machado, primera secretaria del Partido en el territorio, resaltó la necesidad de reconocer a quienes hacen posible cada logro desde la cotidianidad, y felicitó al pueblo encrucijadense, principal artífice de las victorias alcanzadas.