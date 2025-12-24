Reconocen en Encrucijada a trabajadores destacados en acto por el 67 aniversario del Triunfo de la Revolución (+Audio)

En el contexto de las actividades por el aniversario 67 del triunfo de la Revolución, tuvo lugar en Encrucijada un acto político-cultural dedicado al reconocimiento de trabajadores y personalidades de distintos sectores con aportes significativos al desarrollo del municipio durante el año 2025.

La jornada se convirtió en espacio para resaltar valores como el compromiso, la entrega y la vocación de servicio, principios que sostienen la obra revolucionaria, especialmente en un período marcado por desafíos económicos, sociales y climáticos.

Durante el acto fueron reconocidos trabajadores y colectivos laborales de sectores clave como la construcción, el deporte,la educación y la cultura, así como protagonistas de acciones solidarias en beneficio de la población.

Un momento especial estuvo dedicado a los integrantes del contingente Ernesto Che Guevara, de la UEB Eléctrica, quienes cumplieron misión en el oriente del país tras el paso del huracán Melissa, contribuyendo a las labores de recuperación.

Al intervenir en el encuentro, Idalsis Fabré Machado, primera secretaria del Partido en el territorio, resaltó la necesidad de reconocer a quienes hacen posible cada logro desde la cotidianidad, y felicitó al pueblo encrucijadense, principal artífice de las victorias alcanzadas.