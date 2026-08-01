Reconocen con la distinción «Santa Clara es mi vida» a brigada catalana de solidaridad

Chester Danilo Chaviano Valdés, secretario de la Asamblea Municipal del Poder Popular, dijo que el reconocimiento se otorga a personalidades, brigadas e instituciones que hayan establecido vínculos de cooperación con la ciudad y cuyos resultados estén presentes en la vida cotidiana de los santaclareños.

Por su parte, la joven brigadista Roser Riera Arias, al hablar en nombre de sus compañeros, agradeció profundamente las muestras de amor recibidas en la isla y aseguró que Alkaria seguirá viniendo a Cuba.

«Hoy, más que nunca, debemos seguir estrechando lazos de hermandad con esta tierra que es símbolo de humanismo y de paz para el mundo», subrayó.

Marta Meri Hernández Águila, abuela de uno de los niños que participaron de los talleres de verano, explicó a nuestra emisora que su nieto Diego escribió en su cuerpo el nombre de los profesores catalanes: «es muy bonito ver cómo se fomenta el valor de la solidaridad en nuestros pequeños».

«Hay que ser muy valientes para venir a Cuba en tiempos tan difíciles. Eso también lo agradecemos de todo corazón», señaló Hernández Águila.

Alejandro Guerrero llegó desde Barcelona con la brigada catalana y dijo en exclusiva a nuestra emisora que en Cuba han recibido mucha hospitalidad: «ustedes dan todo lo que tienen y más. Nosotros consideramos que a la isla hay que devolverle todo lo que ha dado a muchos países, por eso estamos aquí», finalizó.