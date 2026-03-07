Reconocen a mujeres periodistas en Villa Clara (+Audio)

Un emotivo encuentro cargado de anécdotas, agradecimientos y el sello del amor, devino el homenaje de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) y la Federación de Mujeres Cubanas en Villa Clara a las féminas que desde los medios y la comunicación, transmiten y reflejan por todas las vías el heroísmo cotidiano de nuestro pueblo, donde las mujeres desempeñan un rol fundamental, en todos los sectores, en las familias y en las comunidades.

La actividad tuvo lugar en la sede de la Asociación de Comunicadores Sociales en el territorio, y fue ocasión propicia para un diálogo abierto sobre cómo se avanza, aún en medio de un escenario muy complejo, donde las cubanas se crecen no solo para sobrevivir y resistir, sino para encontrar soluciones y avanzar.

Marta Hernández, periodista jubilada de la Agencia Cubana de Noticias, y quien laboró en todos los medios de prensa, profesora de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, habló con muchas emociones del trabajo anónimo de la organización, para sembrar ideas de emancipación, igualdad y equidad.

«La FMC hace cosas bellas y no llaman al mundo a que las vea, solo hay que ir a los campos, ver esas mujeres antes supeditadas a sus esposos, y que hoy producen, miran distinto y hablan diferente; ese trabajo es dignificante, cuando una mujer es violentada va a la Federación, porque la organización trabaja sin miedos y sabe su papel», explicó.

«Vivo cerca de la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia, y he visto cosas hermosas, muchachas que van ahí y encuentran su camino, un consejo, la preparación en un curso, un oficio que aprenden, y lo que más me gusta es que la Federación hace todo eso sin llamar al mundo a que la vean, es el gran mérito».

Nélida Ester Álvarez García, presidenta de la Asociación de Comunicadores Sociales en Villa Clara, agradece a la Federación el crecimiento de su vida como mujer y como profesional.

«En cada actividad donde está presente la FMC no puedo dejar de decir con orgullo que lo que soy se lo debo a la organización, donde fui dirigente, ahí tuve la posibilidad de hacerme psicóloga en la Universidad Central, hoy soy Máster en Comunicación, y le debo a la Federación mi desarrollo profesional y mi dignidad como mujer»

Raydamara Chirino, productora de Telecubanacán de los espacios informativos, enfatizó la presencia de la vida y obra de la mujer en el canal villaclareño.

«Siempre hemos estado muy vinculados a la FMC, tanto en los cursos de capacitación, además de espacios en nuestro telecentro que reflejan la vida de la mujer, hemos dado visibilidad al quehacer de las villaclareñas en el campo y la ciudad, en el espacio “Como mujeres”, y a través de los informativos y en toda nuestra programación, ha sido la posibilidad de empoderarnos», añadió.

Luz María Martínez, jubilada de la Agencia Cubana de Noticias reconoce el crecimiento de las cubanas en las últimas décadas «y hoy la mujer es más culta, más independiente y eso se lo debemos a la FMC, me siento muy feliz por haber estado tanto tiempo atendiendo como periodista esta organización».

Mayelín Díaz Rodríguez, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en Villa Clara, explicó un grupo de indicadores y avances que reflejan el quehacer de una organización que representa los intereses de las hijas de esta tierra.

«Todas las mujeres son importantes, pero la periodista y comunicadora es esencial, nadie como ellas para resaltar el protagonismo de las cubanas en estos tiempos duros, trabajan los temas de género, de la violencia, resaltan y visibilizan a nuestras compañeras en cada sector como vencedoras de imposibles, ahí está el agradecimiento nuestro a estas profesionales, que viven todas las dificultades de nuestro pueblo y siguen cumpliendo su labor, por lo tanto, en esta jornada de la prensa nuestro reconocimiento a quienes cada día divulgan la obra inmensa de las villaclareñas», concluyó.