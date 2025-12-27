Reconocen a entidades destacadas y de referencia provincial del Mintur en Villa Clara

Por los resultados alcanzados durante el 2025 en la actividad del reciclaje de las materias primas de acuerdo a lo estipulado en la ley 1288, resultaron reconocidas 12 entidades del Mintur en Villa Clara, con la condición de destacada y de referencia provincial respectivamente.

Damisela de la Caridad Suárez González, Subdelegada del Mintur en la provincia central de Cuba, explicó que esta constituye una prioridad en el rubro, que se posiciona dentro de los que de manera sistemática replica los modelos de Economía circular en cada instalación turística.

Orlando Darío Morfi González, director General de la Empresa de Recuperación de Materias Primas en Villa Clara, aseguró que este 2026 se cumplen 50 años de estrecho vínculo entre ambos sectores. Los resultados que hoy expone el Ministerio del Turismo en la geografía central van más allá de la eficiencia en la clasificación en origen de los materiales, abarcan su almacenaje correcto, la recuperación y los ciclos de entrega para la captación de productos reutilizables.

El directivo destacó que este 2025 se acopiaron más de 100 toneladas de material reciclable en Villa Clara, y unas 400 toneladas solamente en filial especial de la Empresa, ubicada en Cayo Santamaría, cifras que generan beneficios visibles al reducir considerablemente la contaminación medioambiental.

Mariela Cabrera Toledo, Funcionaria del PCC en Villa Clara, confirmó que se pretende que todos los organismos del territorio sean partícipes de esta actividad, que contribuye a la sustitución de importaciones y al avance económico del país.