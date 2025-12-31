Reconoce Buró Provincial del Partido en Villa Clara avances del Comercio y la Gastronomía en un contexto muy complejo para el país

Así quedó evidenciado en la reunión del Buró Provincial del Partido, encabezada por Susely Morfa González, miembro del Comité Central y su primera secretaria en este territorio, donde no faltó el análisis profundo, con una mirada a las luces y sombras de las entidades comerciales y gastronómicas, cuyos colectivos, con un fuerte Consejo de Dirección al frente, se adaptaron a los difíciles tiempos que corren, se transformaron, buscaron alternativas y soluciones, vías diferentes para no quedar de brazos cruzados, y cumplir así sus planes y compromisos del año.

Así lo destacó Taimí Perez Fernández, integrante del Buró Provincial, en su informe presentado al encuentro, quien señaló «Yo creo que es justo reconocer el trabajo del sector al cierre de este año. Para nadie es un secreto el esfuerzo de este año tan complejo y difícil, y en ello ha estado involucrado Comercio y Gastronomía, con sus hombres y mujeres, por lo tanto el reconocimiento a los trabajadores del sector».

«No obstante, aún es preciso trabajar con más ahínco en el incremento de ofertas de calidad al pueblo y con precios más asequibles», dijo Pérez Fernández.

Y añadió «Tenemos que lograr que haya relación entre el cumplimiento de plan de ventas y la satisfacción de las población, cómo logramos hoy mejorar la oferta, la demanda, la calidad de los servicios, la presencia e imagen de las instituciones y fomentar la autogestión de los administrativos del sector, asimismo hay que perfeccionar la comunicación, que las personas conozcan todo lo que se hace a través de las diversas plataformas».

Como aspectos positivos, se reconoció que hay mejor presencia de las entidades del sector, se amplían servicios como la venta de alimentos elaborados, hay sostenibilidad de servicios de caja extra y se despliega la creatividad para cumplir con la encomienda social y económica.

No obstante, es indispensable reforzar la política de cuadros del sector, trabajar en la preparación de las reservas, lograr más capacitación de los recursos humanos, captar más jóvenes y seguir enfrentando delitos e ilegalidades, así como dar más participación a las entidades locales para sus conexiones con las formas de gestión no estatal, buscar fórmulas para lograr precios más asequibles, además de lograr un uso eficaz de locales en desuso con diversas alternativas.

Milaxy Yanet Sánchez Armas, Gobernadora de Villa Clara convocó a seguir desatando las potencialidades y creatividad para que este sector siga cumpliendo su misión esencial: servir al pueblo.

«Lo más importante no sólo es el cumplimiento del plan, que es decisivo para aportar al presupuesto, sino además, la elevación de la calidad de los servicios. Hay que entregar más ofertas, nuevas opciones, lograr producciones cooperadas, lo cual implicaría un fortalecimiento del sector. Es cierto que ha habido un despertar, pero hay que fomentarlo», insistió la dirigente gubernamental.

Y también dijo que se impone elevar ofertas e iniciativas en comunidades vulnerables y las más apartadas.

En su intervención, Digna Morales, directora Provincial de Comercio y Gastronomía, se refirió a las complejidades que enfrenta el sector a partir de la situación económica del país, lo que se ha reflejado, incluso, en las bajas ofertas de la canasta básica. Barreras que sólo han podido sortearse con un equipo de dirigentes y trabajadores que no se dejan vencer, recalcó Morales, quien añadió que el sector trabaja en la independencia energética.

«Confíen el Partido y el Gobierno en nosotros, estamos decididos a hacer más cosas por el pueblo, por seguir formando técnicos medios, sabemos que hay problemas, pero hay disposición de solucionarlos y seguir adelante en medio de condiciones muy difíciles. Tenemos gente revolucionaria con deseos de hacer cosas por el pueblo», aseveró.

Susely Morfa reconoció el esfuerzo extraordinario que ha hecho el sector en este contexto donde no ha habido asignaciones de recursos, pero en contraste, primó el sentido de pertenencia.

«Ha sido un año muy dificil, donde ha sido necesario un despliegue de creatividad, de búsqueda de alternativas», significó Morfa González.

Más adelante puntualizó que es preciso poner más bonitas las unidades, «seguir dignificando el sector, priorizar el acompañamiento a los más vulnerables, abrirse para los encadenamientos y lograr producciones mutuas con todas las formas de gestión. Hay que seguir librando la batalla económica y la ideológica, es el gran reto», acotó la máxima dirigente política en el territorio quien consideró que «este es un sector que avanza, que goza de prestigio en Cuba», finalizó.