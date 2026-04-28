Recicladores villaclareños no se amilanan ante dificultades

A sabiendas del impacto de su quehacer, en una industria donde la consagración y el esfuerzo se miden en toneladas y a pesar de los actuales vaivenes económicos, financieros y energéticos, los hombres y mujeres que allí laboran no cejan en sus empeños de aportar el máximo a la provincia y el país.

No por gusto lograron otro resultado, enarbolar la bandera de Vanguardia Nacional a propuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores de Industrias, y que otorga la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), a colectivos con un sobresaliente desempeño productivo, económico y sindical.

En predios de la entidad fue celebrado el acto solemne y emotivo, en el que el director general Orlando Morfi González y Yusimi Campillo Mederos, secretaria del sindicato, recibieron el estandarte con inmenso orgullo, de manos de Maglin del Sol Martínez, secretaria de la CTC, junto a la líder del sindicato del sector, Daimí Leiva Jiménez.

Entre aplausos y el vibrar de cada corazón presente, quedó claro que esta Bandera no es solo un reconocimiento oficial, sino el símbolo de una resistencia creadora y leal, demostrando que, incluso en tiempos de crisis, no se apaga la luz de su compromiso histórico.

Al cumplimiento de su principal encargo se suman donaciones de sangre, aporte constructivo y de mantenimiento en obras de beneficio social, movilizaciones voluntarias en la producción de alimentos y donaciones a damnificados de eventos meteorológicos, entre las contribuciones que distinguen a este colectivo, dirigido por Orlando Morfi González.

Acompañado por Dirki Ponce Expósito, miembro del Buró Provincial del Partido, dijo que el galardón no es un mero título honorífico. Es un premio a los resultados y el esfuerzo colectivo que dirige.

Igualmente resaltó la eficiencia, disciplina laboral y cumplimiento de los compromisos pactados durante 2025, año tremendamente difícil, mientras en el 2026 han tenido que reinventarse y enfrentar un clima de mayor adversidad.

El momento también fue oportuno para reafirmar la disposición del colectivo de desfilar el Primero de Mayo bajo la consigna "La patria se defiende".

Por su parte Maglin del Sol Martínez, secretaria de la CTC en la provincia, tras felicitar al colectivo y encomiar su desempeño, calificó esta industria como un lugar donde se respira futuro.

La celebración también sirvió para dejar inaugurado el punto fijo del reciclaje, perteneciente a la Unidad Empresarial de Base de Ranchuelo, que dirige Urbano Suárez Ruíz.