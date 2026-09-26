Recibió Etecsa en Villa Clara nuevos vehículos eléctricos

Según William Chávez Boullosa, especialista de transporte, a cada municipio, incluyendo, la capital provincial, le fue asignado uno de estos modernos vehículos de procedencia china.

Durante un breve y emotivo encuentro en el área de parqueo de la División, se hizo el recibimiento oficial de los nuevos medios de marca Dongfeng Vigo, 100% eléctricos, que representan un importante ahorro de combustible.

El momento también fue oportuno para que los tripulantes de la flota rubricaran el compromiso de la responsabilidad que adquieren con ese parque automotor, orgullosos de saber cuánto representa su contribución a la provincia.

Con la adquisición de los modernos y confortables vehículos la entidad villaclareña mejora su capacidad operativa, contribuye al ahorro energético y a la protección del medio ambiente.

División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones Etecsa en esta provincia central del país, estrena 15 nuevos vehículos eléctricos destinados a fortalecer sus servicios en la geografía villaclareña.