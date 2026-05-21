Rechazan villaclareñas reciente acusación contra el General de Ejército Raúl Castro (+Audio)

Las villaclareñas se suman al rechazo de nuestro pueblo contra la reciente acusación del gobierno de Estados Unidos anunciada este 20 de mayo contra el General de Ejército Raúl Castro, líder de la Revolución Cubana.

«Es un acto despreciable e infame de provocación política que descansa en la manipulación deshonesta del incidente que llevó al derribo sobre el espacio aéreo cubano en febrero de 1996, de dos aeronaves operadas por la organización terrorista Hermanos al Rescate radicada en Miami, con reiteradas violaciones del espacio aéreo cubano con fines hostiles», subraya, a propósito, la Declaración del Gobierno Revolucionario.

Sobre el tema y acerca del liderazgo de Raúl, declaró la fiscal Mabel Dipotet, dirigente femenina en el territorio.

«Las federadas villaclareñas y del país rechazamos las amenazas, acusaciones, y las órdenes ejecutivas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba para fortalecer el genocidio al cual nos tienen sometidos hace más de 60 años, con la vigencia del bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestra isla», enfatizó.

Y más adelante expuso: «Ahora, junto al bloqueo energético para exterminar a este pueblo, se suman las acusaciones contra Raúl, es una nueva amenaza contra nuestro pueblo, y las cubanas sabemos las condiciones humanas de Raúl, quien ha liderado nuestras batallas, ha estado con nosotras en los Congresos de la FMC, luchando por la equidad e igualdad, en la defensa de los derechos de la mujer, hacia él tenemos gratitud y admiración; pues le sobran ideas y ejemplo para dirigir nuestra Revolución, Fidel siempre confió en él, fue el hombre que lo acompañó en el Moncada, en la Sierra, entró junto con nuestro Comandante en Jefe a La Habana el primero de enero de 1959 para conducir el nuevo proceso revolucionario, es un líder al que agradecemos y admiramos mucho por lo que representa para Cuba», acotó.

A estos criterios se suma la voz de Iris Menéndez, hoy jubilada, quien fuera secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas en Villa Clara y delegada del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en esta provincia.

«El gobierno de Estados Unidos ha acusado injustamente a nuestro líder Raúl Castro, por un incidente provocado por personeros del terrorismo contra Cuba en Miami con la complicidad del gobierno de EE.UU., los que luchamos por la libertad de los 5 Héroes sabemos lo que hacían los miembros de Hermanos al Rescate en sus acciones terroristas, de espionaje y de provocación para crear condiciones en el propósito de incrementar las agresiones del gobierno norteamericano contra Cuba, muchas de las personas que participaban en esos vuelos espías eran terroristas, incluido su jefe José Basulto, quien presenció el derribo de las avionetas y no dio antes la orden de regresar a esos aviones, que afectaban la seguridad de nuestro país, nosotros no podíamos permitir que continuaran esas amenazas», argumentó.

Y agregó: “Raúl representa un ideal del líder de la revolución, no solo porque formó parte de la Generación del Centenario de José Martí que se lanzó a la lucha para recuperar la independencia que nos habían arrebatado, sino porque a pesar del esfuerzo del gobierno de Estados Unidos por detener nuestro desarrollo, a pesar del bloqueo impuesto a nuestro pueblo desde los primeros momentos de la Revolución, siguió siempre firme con Fidel y con el pueblo, luchando por esta Revolución de los humildes, la mayoría de este pueblo estará dispuesto a defender a Raúl y a la Revolución y ante una agresión militar contra este país, estaremos dispuestos a tomar un fusil y defender nuestras conquistas», puntualizó.

Así también opina Mayelín Díaz Rodríguez, secretaria general de la FMC en Villa Clara, quien habló en nombre de las hijas de esta provincia sobre las virtudes de Raúl.

Al respecto declaró: «Admiramos a ese Raúl invencible, líder de la Revolución cubana, que dirigió el Segundo Frente en nuestras luchas libertarias, al que todos les debemos respeto, admiración y cariño, que asaltó el Moncada y fue a la Sierra, que fue ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias con hidalguía, ejemplo, que dirigió esta Revolución cuando ya no estaba Fidel, ese Raúl padre, con sentido de humanismo, patriotismo, solidaridad, por eso las villaclareñas rechazamos tanta calumnia de EE.UU. y estamos al lado de Raúl para lo que necesite la Patria», culminó.