Realizan trabajo voluntario en el organopónico Voluntad, de Santa Clara

En las labores participaron Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partio en la provincia, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora villaclareña, junto a representantes de la Agricultura, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y otros organismos.

Este organopónico, dedicado a la producción de lechuga, maíz, pepino, plátano, ají, ajo puerro, y otros cultivos, implementa el intercalado de maíz y yuca, y emplea barreras protectoras contra las plagas, en aras de fortalecer la agricultura urbana en el territorio.

Con información de Agricultura Villa Clara