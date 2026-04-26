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Realizan trabajo voluntario en el organopónico Voluntad, de Santa Clara

Servicio Especial

Domingo, 26 Abril 2026 17:11

En la mañana de este domingo tuvo lugar una jornada de limpieza y escarde de canteros en el organopónico Voluntad, ubicado en el reparto santaclareño de Camacho, y perteneciente a la Empresa Agroindustrial Municipal. 

En las labores participaron Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partio en la provincia, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora villaclareña, junto a representantes de la Agricultura, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y otros organismos.

Este organopónico, dedicado a la producción de lechuga, maíz, pepino, plátano, ají, ajo puerro, y otros cultivos, implementa el intercalado de maíz y yuca, y emplea barreras protectoras contra las plagas, en aras de fortalecer la agricultura urbana en el territorio.

Con información de Agricultura Villa Clara