Realizan sesión solemne de la Asamble Municipal del Poder Popular en Santa Clara

La jornada tuvo como sede el Teatro de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, y fue presidida por Osmani García López, presidente del órgano de gobierno en Santa Clara, quien rememoró el valor de una fecha que marcó un hito en la historia de nuestro país y su proyecto social.

Allí se vivieron momentos de honda emoción con la entrega de la condición 50 aniversario a los 111 delegados.y delegadas de la capital provincial, instituida a propósito de la trascendente efeméride, mientras que dieciocho de ellos fueron acreedores del Sello Conmemorativo 50 Aniversario del Poder Popular, lauro que otorga la Asamblea Nacional por la labor ininterrumpida de estos hombres y mujeres como representantes de su pueblo, durante diez años o más, con notables resultados.

La Distición de Hijo ilustre de la ciudad fue otorgada a José Antonio Pacheco, delegado de la circunscripción 55 en Los Sirios; Ignacio Abreu Martínez, de la circunscripción 105 del Condado, y Delvis Moya Machado, delegado de la circunscripción 11 de Antón Díaz.

De igual manera, Mirta Margarita Díaz Upierre, delegada de la circunscripción 111 del Consejo Popular Camacho-Libertad, una mujer que hace más de veinte años se ha consagrado al trabajo del Poder Popular en su barrio y a otras tareas de la Revolución, fue reconocida con la Distinción Huésped Distinguido de la ciudad por su entrega y rica trayectoria a favor de su comunidad.

Milaxy Yanet Sánchez Armas dio lectura al mensaje de felicitación a los delegados por la memorable fecha, mientras que el Partido y el Gobierno, en nombre del pueblo, entregaron un reconocimiento a este órgano, homenaje al que se sumaron las instancias política y gubernamental de Santa Clara y las organizaciones de masas, así como la dirección de Educación.

Yaíma Ángel Hernández, miembro del Buró Provincial del Partido en Villa Clara, ponderó la importancia de estos 50 años del Poder Popular, una fecha que marcó un hito en el fortalecimiento de la democracia en Cuba.

Contenido relacionado: José Antonio y Mirta: el orgullo de servir al pueblo (+Audios)