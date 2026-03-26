Realizan ruta “Fidel y los pioneros: huellas de rebeldía” en Quemado de Güines (+Audio)

La caminata, auspiciada por el Palacio de Pioneros “Alejandro Rodríguez Sosa”, agrupó a niños de la enseñanza primaria en un itinerario por distintos puntos históricos. La jornada concluyó en el Museo Municipal Francisco Peraza Delgado, donde la especialista Marjori Alfonso Yánez ofreció una charla a los escolares acerca de las tradiciones de lucha local y los principales mártires de la comunidad.

En declaraciones a CMHW, la museóloga se refirió a este tipo de iniciativas, que también rinden homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año de su centenario.

«En los diferentes niveles de enseñanza se desarrollan acciones que fomentan la historia de Cuba y la local. En este caso se trabaja sobre todo con estudiantes de primaria, porque son las semillas que deben germinar con una base fidelista y, ante todo, martiana. Realizamos una ruta patrimonial por instituciones emblemáticas para promover la historia en esta primera generación».

Lugar en el que fue asesinado por la tiranía el mártir local Mario Acevedo Francia.

Inculcar el conocimiento histórico en las nuevas generaciones constituye hoy una tarea vital. Así lo confirmó Alfonso Yánez.

«Es importante que los jóvenes conozcan la historia nacional y local, porque la raíz es lo esencial. Promoverla desde las primeras generaciones forma parte del desarrollo de su personalidad, su humanismo y el apego por lo patrimonial, por tantos héroes que derramaron su sangre por lo propio. Es necesario promoverla desde abajo para que puedan ser hombres mejores, esos hombres cultos que Martí soñó y que hoy siguen el legado de Fidel en su centenario».