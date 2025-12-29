Realizan pioneros tomas simbólicas en homenaje a la Batalla de Santa Clara en su aniversario 67 (+Audio)

Porque aquí se quedó la entrañable y querida presencia del Che, pioneros villaclareños y de la hermana provincia de Cienfuegos reeditan por estos días los acontecimientos que conmovieron a Santa Clara hace 67 años, en los días finales de diciembre, con la gran Batalla liderada por el Comandante Ernesto Guevara, que se convirtió en el puntillazo final para el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista.

Las tomas simbólicas con niñas y niños vestidos de verde olivo, como combatientes rebeldes, y con brazaletes del Movimiento 26 de julio, devienen un reencuentro con páginas gloriosas de la historia, y el homenaje a quienes trajeron la libertad del Primero de enero de 1959.

En la sede del Comité Provincial del Partido, antiguo edificio de Obras Públicas, y donde el Guerrillero Heroico estableció una de sus Comandancias, se vivieron momentos de honda emoción, con las acciones protagonizadas por los pequeños y la colocación de una ofrenda floral ante la estatua El Che de los niños, ubicada frente a ese lugar.

La actividad fue presidida por Isael Rodríguez Rodríguez, miembro del Buró Provincial del Partido, Diamela López Valdés, primera secretaria del Comité Municipal del Partido en Santa Clara, Hermes Germán Aguilera Pérez, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en el territorio, dirigentes de la Organización de Pioneros José Martí en ambas provincias, así como directivos de Educación y organizaciones estudiantiles.

Para Hermes Germán Aguilera, este es un momento muy significativo.

«Es un homenaje a este pueblo, fueron los hijos de este pueblo quienes hicieron esta batalla, lucharon y muchos derramaron su sangre por la libertad, es una lección de moral de este pueblo, que nuestros pioneros rindan homenaje a héroes y mártires también forma parte de su formación como revolucionario».

Laura Beatriz García Corcho, miembro del Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, dijo en las palabras centrales, que la imagen del Che siempre será brújula para continuar el camino de la libertad, y suscribió que «hoy el Che está ganando más batallas que nunca».

Los pioneros también participaron en la ceremonia de cambio de flores en el Memorial donde reposan los restos del Che y sus compañeros de lucha.

Asimismo, han sostenido intercambios con los combatientes, y recorrieron otros sitios vinculados a la Batalla de Santa Clara, como la Universidad Central, donde el Guerrillero Heroico estableció su primera Comandancia, la Loma del Capiro, el Museo a la Acción y descarrilamiento del Tren Blindado, las Escuelas Fe del Valle y Fernando Cuesta Piloto, antiguos Cuarteles de los Caballitos y 31, la Audiencia, la Escuela Secundaria Básica El Vaquerito, otrora Estación de la Policía, el antiguo Regimiento Leoncio Vidal, hoy Museo Provincial, y el Hotel Santa Clara Libre, el llamado Gran Hotel en 1958, entre otros.

Lixari Teresa Lima Espinosa, primera secretaria del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas en Santa Clara, explicó que han sido días muy bonitos de homenaje a héroes y mártires.





«Le estamos dando una marcada importancia a esta rememoración de aquel hecho glorioso, para que nuestros pioneros sientan lo que vivieron aquellos jóvenes, vivan la historia, sepan que la sangre derramada no ha sido en vano, que ellos sientan estas emociones es tocarles las fibras del corazón para que ellos entiendan por qué es importante mantener estas convicciones», señaló.

Vestido como el Che, Mairon Moreno Martínez, de la Escuela Secundaria Básica José Martí, en Santa Clara, afirmó que es una evocación inolvidable y un gran compromiso.

Lorena Cruz Milián, Mélany Rovira Martínez, Eitán Marichal Mendoza, de los municipios de Ranchuelo, Remedios y Santa Clara dijeron estar muy felices y orgullosos de revivir la historia, «y debemos seguir el ejemplo del Guerrillero Heroico, jamás podremos olvidarlo, él es un símbolo para todos nosotros», sentenciaron.