Reafirma excelencia científica quinta Convención de la Universidad Central (+Fotos)

A través de 18 subeventos, que responden a las diversas áreas del conocimiento y líneas investigativas del centro académico, el encuentro se consolida por su prestigio nacional e internacional dentro de las instituciones de Educación Superior del país.

Como resulta tradicional, el intercambio académico fomenta la discusión y presentación de resultados investigativos de diferentes regiones y países para establecer lazos de cooperación y proyectos comunes que aúnan ideas y propósitos a favor de la innovación.

Investigadores de más de 40 naciones deben encontrarse en esta quinta edición que cuenta con cursos pre eventos, conferencias magistrales y paneles de expertos.

El carácter multidisciplinar que caracteriza y distingue a la universidad villaclareña constituye una de las fortalezas de esta convención internacional. Sus propuestas trascienden los marcos universitarios para un mayor impacto en la sociedad desde el vínculo necesario y pertinente con la solución de las demandas territoriales y consolidar los encadenamientos productivos en una ciencia más ajustada a la realidad contemporánea.

Dentro de los momentos significativos se encuentra la cuarta Feria de Innovación a celebrarse dentro de las actividades previstas, con el fin de favorecer la transferencia tecnológica y a búsqueda de soluciones innovadoras. Con más de 600 participantes nacionales y foráneos y desde la modalidad presencial y online la UCLV invita desde el 20 y hasta el 24 de octubre a reflexionar sobre una ciencia transformadora y su pertinencia en el desarrollo socioeconómico del país.

Raciel Lima Orozco, vicerrector de Investigación, Innovación y Postgrado, informó que esta edición se desarrollará bajo el lema «Por una innovación sostenible» e incluirá 18 eventos principales y una Feria de Innovación Tecnológica (FIT).

La FIT contará con seis talleres temáticos, uno de ellos dedicado por primera vez a actores dinamizadores de la economía, comentó Yanet Rodríguez Sanabria, vicepresidenta de SICTE S.A., quien destacó el apoyo de 20 patrocinadores, entre los que destacan el Parque Científico Tecnológico de La Habana y la Empresa de Automatización Integral.

Surgida en 2017, la Convención UCLV no solo promueve el intercambio académico y el desarrollo sostenible, sino que en esta ocasión también busca la actualización de convenios y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración.

A la inauguración de la actual Convención científica internacional de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, asistió la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, Susely Morfa González; la viceministra de Educación Superior en el país, Dra. Alicia Alonso Becerra; el rector de la UCLV Dr. Luis Antonio Barranco Olivera, y eminentes profesores eméritos de universidades cubana y foráneas.

«Durante los debates en esta V Convención Científica, la ciencia que se presenta no puede estar al margen del flagelo de la guerra y las desigualdades sociales de la cual son víctimas millones de personas en el mundo. Por ello, sirvan los debates, el diálogo y nuevos proyectos que de seguro surgirán en estos 5 días de fructífero intercambio para alzar nuestras voces en favor de la paz, el bienestar humano y desarrollo científico sostenible. Porque cuando la ciencia se hace por la paz y para la paz, la especie humana se salva», aseguró el rector de la Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas Dr. Luis Antonio Barranco Olivera, al pronunciar las palabras inaugurales de la cita.

«Sean, una vez más, bienvenidos a nuestra universidad, innovadora y plural, la que orgullosa de su historia y comprometida con el presente abre sus puertas para desearles éxitos en cada jornada de trabajo», finalizó Barranco.