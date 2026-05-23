Raúl Castro Ruz: el deber cumplido y la lucha vigente (+Audios)

Así lo entiende Maikel Castro Batista, profesor de Español y Literatura de la Escuela Provincial Pedagógica de Villa Clara «Manuel Ascunce Domenech». Para él, hablar de Raúl Castro es hablar de Revolución, de historia viva, de esa persona que ha sabido mantener el legado histórico del invicto Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. «Es una historia tan bonita —dice— que es como la cubanía que nos define en sus raíces profundas. Es muy importante que siga al pie del estribo, acompañando y guiando a nuestro país».

El eterno joven que inspira a las nuevas generaciones

José Miguel García Hernández, joven santaclareño, afirma que Raúl es ejemplo donde quiera que esté, en cada una de las trincheras y en cada uno de los lugares donde ha tenido que defender esta tierra libre. «Hoy recibe el apoyo de todos los jóvenes santaclareños, de todos los cubanos —señala—, hijos dignos de esta isla que siempre se crece ante los momentos más difíciles, estaremos, como él nos dice, con el pie en el estribo, defendiendo el derecho a la vida y a la soberanía ganada con sudor y sangre hoy y siempre».

Raúl fue el general de pueblo que forjó las Fuerzas Armadas Revolucionarias con el sentido humano de una tropa que carga oxígeno en tiempos de pandemia o desafía la furia de la naturaleza para salvar vidas bajo el huracán. Raúl también es el estadista que condujo el país con audacia y sin claudicaciones.

Forjados en Revolución

Lixari Lima Espinosa, licenciada en Educación Artística forjada en esta Revolución, expresa que gracias a él hoy muchos jóvenes también se encuentran en defensa de la nación como la tierra que va en sus manos, guiados por su consejo, por su ejemplo vivo, por su continuidad y, además, por su valentía ante cada uno de los procesos de la Revolución cubana. «Es hermano, amigo fiel —destaca—, y por supuesto, los jóvenes cubanos estamos dispuestos a defender nuestro suelo, a estar de su lado, en el bando de los que aman y fundan».

Para millones de cubanas y cubanos, Raúl Castro Ruz es sinónimo de valor y disciplina. Y también de esa esencia mambisa y criolla que los enemigos no entenderán jamás.

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