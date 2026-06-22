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Ramiro Valdés, Hijo Ilustre de Villa Clara por siempre
Foto: Archivo

Ramiro Valdés, Hijo Ilustre de Villa Clara por siempre (+Audio)

Redacción Digital CMHW

Lunes, 22 Junio 2026 11:30

El Comandante de la Revolución Cubana Ramiro Valdés Menéndez, Héroe de la República de Cuba y del Trabajo, recibió en Villa Clara la distinción de Hijo Ilustre de este terruño. Evocamos el suceso, al conocer el fallecimiento de quien atesora una brillante y extraordinaria hoja de servicios a la Patria.

Atendiendo a su destacado historial revolucionario y a los vínculos que lo unen con este territorio, donde descansan los restos de su jefe durante la invasión, el Comandante Ernesto Che Guevara, Villa Clara distinguió al Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, como Hijo ilustre de este terruño.

Al conferir tan alta condición, el órgano de Gobierno en esta provincia tuvo en cuenta los méritos del asaltante al Moncada, el expedicionario del Granma, el invasor, quien bajo el mando del Che contribuyó a la liberación de varios pueblos en la antigua provincia de Las Villas. Igualmente, la fidelidad de Ramiro a las ideas de Fidel y de Raúl, además de su incondicionalidad a la Revolución desde las distintas tareas que cumplió.

Falleció el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez 