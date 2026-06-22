Ramiro Valdés, Hijo Ilustre de Villa Clara por siempre (+Audio)

Atendiendo a su destacado historial revolucionario y a los vínculos que lo unen con este territorio, donde descansan los restos de su jefe durante la invasión, el Comandante Ernesto Che Guevara, Villa Clara distinguió al Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, como Hijo ilustre de este terruño.

Al conferir tan alta condición, el órgano de Gobierno en esta provincia tuvo en cuenta los méritos del asaltante al Moncada, el expedicionario del Granma, el invasor, quien bajo el mando del Che contribuyó a la liberación de varios pueblos en la antigua provincia de Las Villas. Igualmente, la fidelidad de Ramiro a las ideas de Fidel y de Raúl, además de su incondicionalidad a la Revolución desde las distintas tareas que cumplió.

Falleció el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez