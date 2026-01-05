Quemadenses condenan injerencia estadounidense en Venezuela (+Audio)

Este lunes los quemadenses patentizaron su apoyo al pueblo y al gobierno de Venezuela, en respuesta a las recientes acciones violentas e injerencistas emprendidas por el gobierno de los Estados Unidos contra esta nación.

El acto de solidaridad se llevó a cabo en la secundaria básica Mario Acevedo Francia, y estuvo presidido por Yoliser Garmendía Lombera, primera secretaria del Partido en el municipio; Osmel Pérez Negrín, diputado al Parlamento cubano y presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular; y Moraima O'Reilly, directora general de Educación en el territorio.

El evento estuvo matizado por el ondear de las banderas y la entonación de los himnos nacionales de Cuba y Venezuela, creando un momento de marcado carácter patriótico.

En declaraciones a nuestra emisora, el máximo representante del Poder Popular en el municipio, expresó su condena a lo que calificó como una agresión contra la soberanía venezolana.

«Los cubanos repudiamos la injerencia de Estados Unidos por su afrenta contra el gobierno y el pueblo venezolanos, así como el secuestro del legítimo presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores. No solo es una ofensa a Venezuela, sino una violación del Derecho internacional y a la zona de paz que representa América Latina. Mediante actos y matutinos, exigiremos el regreso inmediato del mandatario y su esposa, reafirmando nuestro apoyo total a la hermana República».

También trabajadores presentes en el acto manifestaron su rechazo ante esta agresión. Aseguraron que «ningún país tiene derecho a quebrantar la paz de una región». También aseveraron que «el secuestro del presidente de Venezuela constituye un acto de terror que debe enfrentarse con firmeza, pues la paz no es negociable».

Una vez más, el pueblo quemadense demostró su incondicional apoyo a la hermana República de Venezuela y reafirmó que Cuba no se queda en silencio cuando se ataca a un hermano.