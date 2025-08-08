Inauguran en Santa Clara exposición itinerante “Fidel, Raúl y la Revolución de las mujeres” (+Fotos)

Una mezcla de sentimientos patrios, de amor, evocación histórica y compromisos con Cuba matizó la inauguración de la Exposición “Fidel, Raúl y la Revolución de las mujeres”, que abrió sus puertas en la sala principal del Museo de Artes Decorativas, en el mismo casco histórico de la ciudad de Santa Clara.

Foto: Rafael Cruz.

A punto de celebrar los 65 años de la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas, la muestra itinerante es una remembranza de los momentos más importantes de la organización femenina, desde su nacimiento el 23 de agosto de 1960, y recuerda sus luchas por la emancipación, igualdad y equidad social, encabezadas por el Comandante en Jefe Fidel Castro y la eterna Presidenta de la FMC, Vilma Espín, además de pasar revista a los momentos más significativos de todos sus Congresos, hasta el onceno celebrado el pasado año.

Mayelín Díaz Rodríguez, secretaria general de la FMC, significó que «la exposición se inauguró, precisamente en marzo del 2024 en el 11no Congreso de la FMC, en el Palacio de las Convenciones de la Habana, y se acordó que recorriera todas las provincias del país y estuviera al acceso de todas las federadas cubanas».

Sobre la presencia en esta provincia de la muestra afirmó que «la inauguramos con una representación de mujeres villaclareñas y compañeras que fueron delegadas a esos Congresos, y hace un recuento de todos esos magnos eventos hasta el 11no Congreso realizado en 2024, nos permite recordar qué pasó en cada uno de esos encuentros, el lema que los presidió y la presencia de Vilma Espín hasta su fallecimiento, incluso, después la manera en que continuamos su legado, siempre vigente».

La exposición recuerda, además, el protagonismo de las cubanas en esta obra de construir la Patria, pues muestra a las mujeres en constancia gráfica «que siempre Fidel, Raúl, la máxima dirección del país acompañó a las mujeres en sus históricos Congresos en Cuba, ha sido una feliz y genial idea de que en el marco del aniversario 65 de la FMC, esta exposición recorra el país y la recibimos con mucho orgullo en esta tierra central, la tendremos aquí hasta el 15 de agosto, cuando mujeres condecoradas con la distinción 23 de agosto y el sello 65 aniversario, en ceremonia solemne cerrarán esta exposición en Villa Clara, es una bonita idea del Secretariado Nacional de la FMC que las villaclareñas hemos acogido con orgullo y la mostraremos en este Museo de Artes Decorativas para todas las federadas villaclareñas», concluyó la máxima dirigente femenina en el territorio.