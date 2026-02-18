Que los resultados productivos sean palpables en la mesa de los villaclareños deviene premisa en estos tiempos difíciles, cuando es mucho más urgente alcanzar el autoabastecimiento municipal, sostuvieron hoy Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez Armas, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba y gobernadora en Villa Clara, respectivamente, durante una visita al proyecto de desarrollo local y mediana empresa Infantes Agrotecnológica, y la minindustria Cubanacán.

De este negocio familiar, ubicado en el consejo popular Manajanabo de la urbe capital provincial y donde confluyen tres formas de gestión, se abastecen cinco mercados agropecuarios santaclareños, así como la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, la de Ciencias Médicas, los hospitales, la Escuela de Instructores de Arte y la Empresa Acopio con destino al consumo social.

Erieth Infante, líder de este proyecto asociado a la Cooperativa de Crédito y Servicios Ramón Pando Ferrer, comentó a la prensa que entre sus compromisos comunitarios se encuentra la provisión al Sistema de Atención a las Familias, el centro de atención social, y un hogar materno, además de contar con un punto de venta enclavado en sus instalaciones para brindar servicio a los habitantes de las zonas aledañas.

Alrededor de cuatro toneladas diarias de producto terminado garantiza este complejo industrial que cierra ciclo de la finca al mercado, sin intermediarios, con más de 30 elaboraciones que incluyen condimentos integrales, pasta de ajo, vinagre, vino seco, mermeladas, embutidos y su producto líder: la cocada.

Durante el recorrido por la finca de 72 hectáreas (ha), a las que se suman otras 65 ha en el área del Yabú, Morfa González llamó a crear nexos entre productores e identificar a los de avanzada para extender al resto experiencias valiosas.

Mariela Veitía Veitía, presidenta del consejo popular Manajanabo, reconoció el apoyo de la finca-minindustria para la atención a las personas en situación de vulnerabilidad dentro de los cuatro mil 878 habitantes de la localidad.

Con alrededor de 149 trabajadores, con un promedio salarial de 700 pesos diarios, además de otras atenciones laborales, este proyecto también constituye una fuente de empleo viable para los pobladores de esta zona periférica de la ciudad capital.

En el proyecto de desarrollo local Producción Sostenible La Victoria de Santa Clara, coordinado por Manuel Antonio Delgado Moya, las máximas autoridades de la provincia constataron cómo más allá del crecimiento en millones de pesos durante el 2025, este colectivo de hombres y mujeres destaca por llevar ayuda a quienes más lo necesitan.

Según Delgado Moya, ese resulta el principal objetivo del proyecto desde su surgimiento en medio de la pandemia de COVID-19: llevar alimentos e insumos a los barrios en carretones de caballo, garantizar el huevo a círculos infantiles, abastecer al Sistema de Atención a las Familias de Manajanabo, al centro de atención social, 67 donantes de sangre, 19 combatientes en condiciones difíciles de vida, personas con cáncer, con discapacidad intelectual y pacientes de hemodiálisis.

Se hace una feria mensual para toda la población a precios diferenciados.