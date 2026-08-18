Proyectos de desarrollo en Villa Clara al servicio de la comunidad (+Audio)

Reinaldo Andino González y Ernesto Yander Torres Matos, líderes de ambos emprendimientos, explicaron a la Agencia Cubana de Noticias que su labor trasciende lo meramente técnico y se orienta a la formación de una nueva cultura energética, especialmente dirigida a que los infantes aprendan qué es la energía renovable, cómo se genera y por qué constituye el futuro del mundo y una solución clave para Cuba.

Acerca de este componente educativo, Torres Matos detalló que los proyectos han establecido círculos de interés que no solo enseñan sobre energía limpia, sino también sobre el cuidado del agua, con el propósito de convertir el aprendizaje en una herramienta de transformación social que luego se extienda a las familias y comunidades.

Por su parte, Eléctrica Total ha sido fundamental en la iluminación de espacios públicos, afirmó Andino González y el municipio de Ranchuelo constituye el primero en la provincia que cuenta con una avenida completamente iluminada con lámparas solares de 400 vatios, además de haber instalado sistemas fotovoltaicos en puntos críticos como el cuerpo de bomberos y la estación de la Policía Nacional Revolucionaria, donde se donó un sistema de tres kilovatios para garantizar servicios vitales como la inscripción de nacimientos, y la solicitud de documentos de identificación y viaje.

En el sector de la salud, señaló Torres Matos, el policlínico de Ranchuelo ha recibido servicios de instalación fotovoltaica, mientras que la sede de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. cuenta ahora con un sistema que garantiza comunicaciones ininterrumpidas en el territorio, con ocho horas de respaldo nocturno y funcionamiento solar durante el día.

Uno de los logros más recientes, según explicaron, ha sido la recuperación del sistema de bombeo de abasto de agua del reparto y la entrada del pueblo, que había sido sustraído en dos ocasiones; tras ser reforzado y rehabilitado, ya lleva más de un mes operando de forma permanente.

El proyecto también ha extendido su radio de acción a comunidades más apartadas, como San Juan de los Yeras y 10 de Octubre, donde se ha instalado iluminación solar en canchas deportivas, consultorios y puestos médicos, lo que contribuye, sin dudas, a mejorar la calidad de vida de los residentes, detallaron los líderes.

Andino González informó que actualmente Eléctrica Total se encuentra inmersa en la construcción de una solinera en la comunidad de Delicia, donde ya se están soldando las vigas para los paneles solares, y se prevé poner en funcionamiento dos triciclos eléctricos que ofrecerán servicio de pasaje desde el punto de concentración del PDL Agua Purita hasta esa localidad.

Asimismo, precisó que han donado equipos médicos a varias instituciones del país: en el Hospital Pediátrio José Luis Miranda de Villa Clara apoyaron la sala de terapia intensiva con sondas y material gastable, en el Ginecobstétrico de Santiago de Cuba donaron aspiradoras de secreciones y concentradores de oxígeno, y en el Hospital Calixto García de La Habana entregaron respiradores artificiales.

Agua Purita y Eléctrica Total son, en esencia, un ejemplo de cómo los proyectos de desarrollo local pueden articular esfuerzos, innovar y responder a necesidades concretas de la población, y demostrar así que la energía limpia, la educación y la solidaridad son pilares para construir un futuro más sostenible y humano, incluso en medio de las limitaciones.