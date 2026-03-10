Proyecto de desarrollo local "La Victoria", manos solidarias junto al pueblo (+Audio)

Amor, solidaridad, manos tendidas, esa es la brújula que guía a los trabajadores del Proyecto de Desarrollo Local (PDL), de Producción Sostenible "La Victoria" del Consejo Popular Manajanabo de Santa Clara, quienes, en tiempos muy duros, de grandes carencias, desabastecimiento energético y apagones, no quedan con los brazos cruzados.

Por eso, al constatar la falta de energía eléctrica por más de veinte horas en su barrio, tomaron la decisión de distribuir recursos alimentarios de sus propias producciones cárnicas y huevos en las comunidades aledañas, con una mirada especial a los más vulnerables, explicó Manuel Antonio Delgado Moya, su administrador.

Manolito, como es conocido, insistió en la entrega de los donativos destinados a todos los vulnerables de su demarcación con proteínas para un mes, consistentes en huevos, jamonada, mortadella y picadillo de pollo, además, se entregó a la bodega Cubanacán un suministro de huevos para venderlos a cada núcleo familiar a precio de costo.

De igual manera, estos recursos llegaron al sistema de atención a la familia (SAF), donde los adultos mayores pudieron disfrutar de una cena diferente, con una torta incluida para festejar el Día Internacional de la mujer.

¿Qué mueve al Proyecto de Desarrollo Local La Victoria y a su líder indiscutible, Manolito? ¿Qué incentivos llevan a los hombres y mujeres de este colectivo para protagonizar estas acciones que brotan del corazón en medio de un escenario tan complejo?

Delgado Moya tiene la respuesta: «Es el amor, es cierto que en medio de un escenario tan difícil, nos hace falta el dinero para mantener a nuestras familias, pero nuestro objetivo esencial no es enriquecernos, sino ayudar a nuestro pueblo, a los más necesitados, y eso jamás lo vamos a olvidar. Estamos dispuestos a cumplir cualquier misión que nos asigne nuestro Partido y nuestro Gobierno. Nuestro compromiso es con nuestra gente, con nuestro barrio, con nuestro pueblo», sentenció.