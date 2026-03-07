Pronostican otra jornada con elevado déficit de electricidad en Villa Clara

Según el director general de la Empresa Eléctrica en la provincia Ingeniero Eduardo Pérez Reyes, se intenta llegar con el servicio a las zonas residenciales de los trece municipios con más horas consecutivas sin fluido eléctrico desde que colapsó el sistema electroenergético nacional, el pasado miércoles al mediodía.

«Pero la generación térmica y distribuida en el país aún es débil y muy insuficiente por averías, mantenimientos y falta de combustible, por ese motivo cuando luego de tanto tiempo logramos alumbrar un circuito, solo podemos mantenerlo con corriente por tres, cuatro horas o menos, y rotarlos por otros muy afectados también por el elevado déficit de electricidad», explicó Reyes.

«Mantenemos la protección a todos los hospitales que también disponen de combustible para sus grupos electrógenos ante cualquier imprevisto, esa es y será nuestra prioridad, junto a los principales sistemas de abasto de agua de la provincia», insistió el director de la Empresa Eléctrica en Villa Clara.

Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 7 de marzo de 2026

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2046 MW a las 19:10 horas.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2732 MWh, con 359 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1000 MW, la demanda 2223 MW, con 1266 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1250 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 3 de Santa Cruz, la Unidad 1 de la CTE Antonio Guiteras, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 322 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se pronostica la entrada de la unidad 3 de la CTE Santa Cruz con 50 MW y 6 motores del fuel de Mariel con 106 MW.

Con ese pronóstico se prevé para el pico una disponibilidad de 1156 MW con una demanda máxima de 3050 MW, para un déficit de 1894 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1924 MW en este horario.

Unión Eléctrica, UNE